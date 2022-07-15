https://tr.sputniknews.com/20220715/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-kadrosu-belli-oldu-1058752632.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya 25 kişilik isim listesini gönderdi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T13:53+0300
2022-07-15T13:53+0300
2022-07-15T13:56+0300
spor
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
dinamo kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. 20 Temmuz'daki maç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı’nda oynanacak.Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.
https://tr.sputniknews.com/20220622/dinamo-kiev-fenerbahce-maci-polonyada-oynanacak-1057764395.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_b2f9c7ba7d2316760b6c73de3d82c619.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, dinamo kiev
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
13:53 15.07.2022 (güncellendi: 13:56 15.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya 25 kişilik isim listesini gönderdi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. 20 Temmuz'daki maç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı’nda oynanacak.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.