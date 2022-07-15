https://tr.sputniknews.com/20220715/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-kadrosu-belli-oldu-1058752632.html

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya 25 kişilik isim listesini gönderdi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

uefa şampiyonlar ligi

dinamo kiev

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. 20 Temmuz'daki maç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı’nda oynanacak.Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

https://tr.sputniknews.com/20220622/dinamo-kiev-fenerbahce-maci-polonyada-oynanacak-1057764395.html

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