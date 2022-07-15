https://tr.sputniknews.com/20220715/fitch-turkiyenin-yeni-ekonomi-politikasi-kredi-riskini-artiriyor-1058734296.html

Fitch: Türkiye'nin yeni ekonomi politikası kredi riskini artırıyor

Fitch: Türkiye'nin yeni ekonomi politikası kredi riskini artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının kredi riskini artırdığını bildirdi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T00:55+0300

2022-07-15T00:55+0300

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ekonomi

türkiye

fitch

enflasyon

kredi

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Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikası karışımının kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonunda riskleri artırdığına dikkat çekerken söz konusu politikanın makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını belirtti.Bloomberg HT'de yer alan haber göre, Fitch raporunda “Zorlu dış ortama rağmen politika karışımının özellikle Haziran 2023’teki seçimlere kadar hala yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.2021’de hayata geçirilen kur korumalı mevduat sistemiyle ihracat öncülüğündeki ekonomik modelde faiz artırmadan TL’nin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek “Ancak TL üzerindeki baskı yeniden artarak derinleşti. Dolarizasyon yüksek, uluslararası rezervler geriliyor, enflasyon da çok yüksek” değerlendirmesi yapıldı. Politika tepkisinin kamu finansmanında doğrudan ve dolaylı maliyeti olduğuna dikkat çekildi.Geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu düşürülmesine dair “Not düşüşü, bu politika tepkisinin cari açığı fonlamak için sermaye girişlerini çekmekte yetersiz kalmasını, Tüketici Güvenini düşürebileceği ve dış finansman konusundaki riskleri yansıtıyor” dendi.Fitch geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıklamıştı.

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türkiye, fitch, enflasyon, kredi