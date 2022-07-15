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https://tr.sputniknews.com/20220715/haitide-cete-savaslari-1-haftada-89-kisi-oldu--1058738276.html
Haiti'de çete savaşları: 1 haftada 89 kişi öldü
Haiti'de çete savaşları: 1 haftada 89 kişi öldü
Karayip ülkesi Haiti'de geçen haftadan bu yana suç örgütleri arasında devam eden çatışmalarda 89 kişi hayatını kaybetti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T05:17+0300
2022-07-15T05:17+0300
dünya
haiti
çete
savaş
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Bölge basınında çıkan habere göre, NGO Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı (Rnddh), ülkede bir süredir çeteler arasında süren çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.NGO, çatışmalarda şimdiye kadar 89 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.Başkent Port-au-Prince'nin Cite-Soleil semtinde, G9 ve G-Pep isimli çetelerin, bölgenin kontrolüne yönelik mücadelesinde 127 evin yıkıldığını kaydeden NGO, Haiti Ulusal Polis'in ise olaylara müdahale etmediğini söyledi.Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.Binlerce kişi evlerini terk ettiBirleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi'ne (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken bu yılın nisan-haziran aylarında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.
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haiti, çete, savaş, ölü

Haiti'de çete savaşları: 1 haftada 89 kişi öldü

05:17 15.07.2022
© AP Photo / Odelyn JosephKarayip ülkesi Haiti'de geçen haftadan bu yana suç örgütleri arasında devam eden çatışmalarda 89 kişi hayatını kaybetti.
Karayip ülkesi Haiti'de geçen haftadan bu yana suç örgütleri arasında devam eden çatışmalarda 89 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Odelyn Joseph
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Karayip ülkesi Haiti'de geçen haftadan bu yana suç örgütleri arasında devam eden çatışmalarda 89 kişi hayatını kaybetti.
Bölge basınında çıkan habere göre, NGO Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı (Rnddh), ülkede bir süredir çeteler arasında süren çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.
NGO, çatışmalarda şimdiye kadar 89 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.
Başkent Port-au-Prince'nin Cite-Soleil semtinde, G9 ve G-Pep isimli çetelerin, bölgenin kontrolüne yönelik mücadelesinde 127 evin yıkıldığını kaydeden NGO, Haiti Ulusal Polis'in ise olaylara müdahale etmediğini söyledi.
Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.
Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi'ne (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.
Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken bu yılın nisan-haziran aylarında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.
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