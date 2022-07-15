https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html

Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı

Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşının kırıldığı duyurdu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T09:35+0300

2022-07-15T09:35+0300

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türkiye

hasköy

yahudi

mezarlık

saldırı

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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşlarının kırıldığı ortaya çıktı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Yahudi toplumunun mezarlığına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleşti. Saldırıda 36 mezar taşı kırıldı.Konunun resmi makamlara iletildiği belirtilen olayla ilgili açıklama, “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" denildi.

türkiye

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hasköy, yahudi, mezarlık, saldırı