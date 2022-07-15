https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşının kırıldığı duyurdu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:35+0300
2022-07-15T09:35+0300
2022-07-15T09:35+0300
türkiye
hasköy
yahudi
mezarlık
saldırı
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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşlarının kırıldığı ortaya çıktı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Yahudi toplumunun mezarlığına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleşti. Saldırıda 36 mezar taşı kırıldı.Konunun resmi makamlara iletildiği belirtilen olayla ilgili açıklama, “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" denildi.
türkiye
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hasköy, yahudi, mezarlık, saldırı
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı
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Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşının kırıldığı duyurdu.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşlarının kırıldığı ortaya çıktı.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Yahudi toplumunun mezarlığına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleşti. Saldırıda 36 mezar taşı kırıldı.
Konunun resmi makamlara iletildiği belirtilen olayla ilgili açıklama, “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" denildi.