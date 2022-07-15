https://tr.sputniknews.com/20220715/imam-dugune-gitti-haberine-muftuden-aciklama-oncelikle-hayirli-cumalar-hocamiz-dugun-izninde-1058772106.html

'İmam düğüne gitti' haberine müftüden açıklama: Öncelikle hayırlı cumalar, hocamız düğün izninde

'İmam düğüne gitti' haberine müftüden açıklama: Öncelikle hayırlı cumalar, hocamız düğün izninde

Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, bir imamın kimseye haber vermeden izne çıktığı ve bu nedenle cuma namazının kılınmadığı iddialarıyla ilgili, “Hocamız düğün... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T23:59+0300

2022-07-15T23:59+0300

2022-07-15T23:59+0300

türkiye

imam

zonguldak

müftülük

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Yerel basında Baştarla Mahallesi'nde bulunan Sultan Alpaslan Camii'nin imamı Mehmet Ali Arslan’ın kimseye haber vermeden izne çıktığı ve bu nedenle cuma namazının kılınmadığı haberleri ile alakalı İl Müftüsü Aşır Durgun açıklama yaptı. Durgun, Sultan Alpaslan Camii imamı Mehmet Ali Arslan’ın evlilik nedeniyle kanuni izne çıktığını, hoca eksikliğinden ve hemen yakınında cami olmasından dolayı camiye imam atanmadığını söyledi.İl Müftüsü Durgun, “Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diliyorum, medyaya konu olan Sultan Alparslan Camii imam hatibi Mehmet Ali Arslan isimli imam hatip kardeşimiz kendi evlilik programı dolayısıyla kanuni hakkı olan yedi günlük izne ayrılmış durumda ve izini dolayısıyla kendi görevli olduğu camide cuma namazı eda edilememiş. Ancak bunun sebebi de şudur; Sultan Alparslan Camii'mizin hemen 150 metre yakınında Hz. Hüseyin mescidimiz var ve orada görevlimiz var, cuma namazı kılınıyor. Ve yine 150 metre yukarısında Baştarla Camiimiz var, burada da görevlimiz bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki Zonguldak’ta yaklaşık bin 525 tane camimiz var ve bu camilerimizde 180 camimizin imam hatibi yok, bulunmamakta şu anda. Bayram tatili olması sebebiyle hocalarımızın bir kısmı da izinli olduğundan, çoğu camimizde tek görevli bulunduğundan dolayı bu camimize görevlendirme yapılmamış. Gerekçe olarak da hemen yakınında iki tane camimizin bulunması ve resmi dairelerin bulunduğu alan olması, resmi tatil olması. Bu nedenle cemaatin az olacağı düşüncesiyle ve çok yakınında iki tane camimizin bulunması sebebiyle burada görevlendirme yapılamamıştır. Durum bundan ibarettir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220710/imam-firarda-cemaat-bayram-namazi-kilamadan-geri-dondu-1058533670.html

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