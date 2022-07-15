https://tr.sputniknews.com/20220715/ingilterede-tarihi-an-uyarisi-kirmizi-alarm-verildi-1058761512.html
İngiltere'de 'tarihi an' uyarısı: Kırmızı alarm verildi
İngiltere'de 'tarihi an' uyarısı: Kırmızı alarm verildi
İngiltere Meteoroloji Ofisi pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini belirterek kırmızı alarm yayınladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T16:52+0300
2022-07-15T16:52+0300
2022-07-15T16:53+0300
dünya
ingiltere
sıcak hava
iklim değişikliği
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İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Tehlikeli hava şartları nedeniyle 'kırmızı alarm' yayınlandı. Alarmın başkent Londra'dan Manchester ve York'a kadar uzanan bölgeleri kapsadığı ifade edildi. Sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, öngörülen sıcaklıklar 'olağan dışı' olarak nitelendirildi. Aşırı sıcaklıkların altyapıyı etkileyebileceği ve olumsuz sağlık koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, yüksek sıcaklık uyarısını 'potansiyel olarak çok ciddi bir durum' olarak nitelendirdi. Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının 'tarihi' bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.
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ingiltere, sıcak hava, iklim değişikliği
İngiltere'de 'tarihi an' uyarısı: Kırmızı alarm verildi
16:52 15.07.2022 (güncellendi: 16:53 15.07.2022) Abone ol
İngiltere Meteoroloji Ofisi pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini belirterek kırmızı alarm yayınladı.
İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği duyuruldu.
Tehlikeli hava şartları nedeniyle 'kırmızı alarm' yayınlandı.
Alarmın başkent Londra'dan Manchester ve York'a kadar uzanan bölgeleri kapsadığı ifade edildi.
Sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, öngörülen sıcaklıklar 'olağan dışı' olarak nitelendirildi.
Aşırı sıcaklıkların altyapıyı etkileyebileceği ve olumsuz sağlık koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, yüksek sıcaklık uyarısını 'potansiyel olarak çok ciddi bir durum' olarak nitelendirdi. Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının 'tarihi' bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.