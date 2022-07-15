https://tr.sputniknews.com/20220715/iranda-evde-kopek-beslemek-ozel-izne-tabi-olacak-iddiasi-1058747813.html

İran meclisinin oylamaya hazırlandığı yasa tasarısı: 'Evde köpek bakmak devlet iznine tabi olacak'

İran meclisinin oylamaya hazırlandığı yasa tasarısı: 'Evde köpek bakmak devlet iznine tabi olacak'

İran meclisinin köpek gibi evcil hayvanlara bakmak isteyenlerin bazı kurullardan özel izin almasını zorunlu kılacak bir yasayı geçirmek üzere olduğu iddia... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T12:22+0300

2022-07-15T12:22+0300

2022-07-15T13:31+0300

dünya

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İran'da parkta köpek gezdirmenin polis müdahalesiyle karşılaştığı iddiaları sosyal medyada paylaşılırken, Londra merkezli, Suudi Arabistan destekli haber sitesi Iran International, evde köpek bakmanın özel izne tabi olacağı iddiasını gündeme taşırdı. 'Savcı, vali, belediyelerin temsilcilerinden oluşacak kurullar'Habere göre İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur, meclisin köpek gibi evcil hayvanlara bakmak isteyenlerin bazı kurullardan özel izin almasını zorunlu kılacak bir yasayı geçirmek üzere olduğunu söyledi. Haberde Zünnur'un cumartesi günkü açıklamasında ''Tehlikeli hayvanlara karşı kamu haklarının korunması isimli yasa tasarısının onaylanması halinde köpek bakacakların savcılık, valilikler, belediyeler gibi kurumların temsilcilerinden oluşacak kurullardan resmi izin talep etmeleri gerekecek" dediği aktarıldı.'Polis, İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları'nın tasarısı'Buna göre sözkonusu kurullar gerekli izinleri vermek için başvuru yapanların içinde bulunduğu koşulları inceleyecek. Haberde İran'ın dini kenti Kum'un muhafazakar milletvekilli Zünnur'un 'tasarının hazırlanmasında polis, İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları da dahil güvenlik-askeri aygıtının rol oynadığına' dair ifadelerine yer verildi. 'Evde köpek beslemeyi Batılılaşma simgesi olarak gördüklerinden'Tahran'da bir parkta bir köpeğin bir çocuğu öldürdüğü haberlerinin ardından sözkonusu yasa tasarısının 2021 sonunda meclisin gündemine geldiği aktarılan haberde, "Ama asıl neden, İran'ın muhafazakarlarının köpek beslemeyi Batılılaşma simgesi olarak görüp engellemeye çalışması" yorumu yapıldı. Yasa tasarısında köpek ve kedilerden kaplumbağa, yılan, hamster, tavşan, maymun ve hatta timsahlara dek her türlü hayvanın yer aldığını aktaran haberde, "Milletvekillerinin asıl endişesi köpek, çünkü İslam'da köpek necis kabul edilir" yorumunda bulunuldu. İran'ın kırsal kesimleri ve çiftliklerde köpek beslemek her zaman yaygınken, son dönemde şehirlerde popülerleşen evde köpek beslemek ve sokakta köpek gezdirmek polis müdahalesiyle karşılaşabiliyor.

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https://tr.sputniknews.com/20200526/iranda-kopekler-koronavirus-tasiyan-hastalari-tespit-etmek-icin-egitiliyor-1042119309.html

https://tr.sputniknews.com/20220325/icisleri-bakanligindan-sokak-hayvanlari-tehlikeli-mi-anketi-1055033735.html

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