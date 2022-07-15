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İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı
İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı
İspanya medyası, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle gökten kuş yağmuru yağdığını belirtti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T22:20+0300
2022-07-15T22:20+0300
dünya
ispanya
aşırı sıcaklar
kuş
düşüş
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İspanyol Cadena SER radyosunun haberine göre olay, ülkenin kuzeybatısındaki Valladolid şehrinde yaşandı. Şehirde termometre 40.6 dereceyi gösteriyor. Bu, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.Haberde, yerel polisin endişeli vatandaşlardan telefonlar aldığı bildirildi. Kent sakinleri, kuşların hızla inerek yere düştüğünü gördüklerini anlattı. Kuşların farklı türden olduğu, aralarında güvercinlerin, sağanların ve hatta leyleklerin olduğu kaydedildi.Kuşların düşme nedeninin vücut suyu noksanlığı olduğu aktarıldı. Vücut suyu noksanlığı, bazı durumlarda kuşlarda hızlı alçalma, oryantasyon bozukluğu ve uçma yeteneğinin kaybolmasına yol açıyor.Sıcaklığın 19 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220710/sanghayda-40-dereceyi-asan-sicaklar-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1058555903.html
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ispanya, aşırı sıcaklar, kuş, düşüş

İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı

22:20 15.07.2022
© AFP 2022Kuşlar - Gökyüzü
Kuşlar - Gökyüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022
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İspanya medyası, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle gökten kuş yağmuru yağdığını belirtti.
İspanyol Cadena SER radyosunun haberine göre olay, ülkenin kuzeybatısındaki Valladolid şehrinde yaşandı. Şehirde termometre 40.6 dereceyi gösteriyor. Bu, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.
Haberde, yerel polisin endişeli vatandaşlardan telefonlar aldığı bildirildi. Kent sakinleri, kuşların hızla inerek yere düştüğünü gördüklerini anlattı. Kuşların farklı türden olduğu, aralarında güvercinlerin, sağanların ve hatta leyleklerin olduğu kaydedildi.
Kuşların düşme nedeninin vücut suyu noksanlığı olduğu aktarıldı. Vücut suyu noksanlığı, bazı durumlarda kuşlarda hızlı alçalma, oryantasyon bozukluğu ve uçma yeteneğinin kaybolmasına yol açıyor.
Sıcaklığın 19 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor.
Şanghay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
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