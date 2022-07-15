https://tr.sputniknews.com/20220715/ispanyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-kuslar-yere-dusmeye-basladi-1058769648.html

İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı

İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı

İspanya medyası, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle gökten kuş yağmuru yağdığını belirtti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T22:20+0300

2022-07-15T22:20+0300

2022-07-15T22:20+0300

dünya

ispanya

aşırı sıcaklar

kuş

düşüş

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İspanyol Cadena SER radyosunun haberine göre olay, ülkenin kuzeybatısındaki Valladolid şehrinde yaşandı. Şehirde termometre 40.6 dereceyi gösteriyor. Bu, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.Haberde, yerel polisin endişeli vatandaşlardan telefonlar aldığı bildirildi. Kent sakinleri, kuşların hızla inerek yere düştüğünü gördüklerini anlattı. Kuşların farklı türden olduğu, aralarında güvercinlerin, sağanların ve hatta leyleklerin olduğu kaydedildi.Kuşların düşme nedeninin vücut suyu noksanlığı olduğu aktarıldı. Vücut suyu noksanlığı, bazı durumlarda kuşlarda hızlı alçalma, oryantasyon bozukluğu ve uçma yeteneğinin kaybolmasına yol açıyor.Sıcaklığın 19 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220710/sanghayda-40-dereceyi-asan-sicaklar-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1058555903.html

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ispanya, aşırı sıcaklar, kuş, düşüş