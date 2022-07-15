https://tr.sputniknews.com/20220715/ispanyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-kuslar-yere-dusmeye-basladi-1058769648.html
İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı
İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı
İspanya medyası, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle gökten kuş yağmuru yağdığını belirtti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T22:20+0300
2022-07-15T22:20+0300
2022-07-15T22:20+0300
dünya
ispanya
aşırı sıcaklar
kuş
düşüş
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İspanyol Cadena SER radyosunun haberine göre olay, ülkenin kuzeybatısındaki Valladolid şehrinde yaşandı. Şehirde termometre 40.6 dereceyi gösteriyor. Bu, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.Haberde, yerel polisin endişeli vatandaşlardan telefonlar aldığı bildirildi. Kent sakinleri, kuşların hızla inerek yere düştüğünü gördüklerini anlattı. Kuşların farklı türden olduğu, aralarında güvercinlerin, sağanların ve hatta leyleklerin olduğu kaydedildi.Kuşların düşme nedeninin vücut suyu noksanlığı olduğu aktarıldı. Vücut suyu noksanlığı, bazı durumlarda kuşlarda hızlı alçalma, oryantasyon bozukluğu ve uçma yeteneğinin kaybolmasına yol açıyor.Sıcaklığın 19 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220710/sanghayda-40-dereceyi-asan-sicaklar-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1058555903.html
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ispanya, aşırı sıcaklar, kuş, düşüş
İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle kuşlar yere düşmeye başladı
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İspanya medyası, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle gökten kuş yağmuru yağdığını belirtti.
İspanyol Cadena SER radyosunun haberine
göre olay, ülkenin kuzeybatısındaki Valladolid
şehrinde yaşandı. Şehirde termometre 40.6 dereceyi
gösteriyor. Bu, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.
Haberde, yerel polisin endişeli vatandaşlardan telefonlar aldığı bildirildi. Kent sakinleri, kuşların hızla inerek yere düştüğünü gördüklerini anlattı. Kuşların farklı türden olduğu, aralarında güvercinlerin, sağanların ve hatta leyleklerin olduğu kaydedildi.
Kuşların düşme nedeninin vücut suyu noksanlığı olduğu aktarıldı. Vücut suyu noksanlığı, bazı durumlarda kuşlarda hızlı alçalma, oryantasyon bozukluğu ve uçma yeteneğinin kaybolmasına yol açıyor.
Sıcaklığın 19 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor.