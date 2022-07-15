İsrail'de gazeteci Akile'yi anmayan Biden, Filistin'de 'öldürülmesinin hesabı verilmeli' dedi
14:01 15.07.2022 (güncellendi: 15:22 15.07.2022)
© AFP 2022 / THAER GHANAIMOrtadoğu turundaki ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temaslarını tamamlayarak Batı Şeria'ya geçip Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
© AFP 2022 / THAER GHANAIM
Ayrıntılar geliyor
En merakla beklenen bölümü Suudi Arabistan olan 4 günlük Ortadoğu turundaki ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temaslarını tamamlayarak Batı Şeria'ya geçip Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.
Kudüs ziyaretinde İsrail'e tam destek açıklayan, İsrail Başbakanı Yair Lapid'le ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlayacağı taahhüdüne İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek için ulusal gücünün tüm unsurlarını kullanmayı dahil eden stratejik ortaklık bildirisi imzalayan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'deyken hükümeti Filistin konusunda hiç eleştirmedi, sıkıştırmadı ve zorlamadı, Filistin topraklarının işgal ve ilhakından söz etmedi, Yahudi yerleşimlerinin dondurulmasını talep etmedi, İsrail askerlerinin operasyonunu takip ederken Batı Şeria'da öldürülen Filistinli-ABD'li Al Jazeree muhabiri Şirin Ebu Akile'yi gündeme getirmedi ve Filistinlilerle empati kuran tek bir açıklama bile yapmadı.
Dolayısıyla Filistin'e sunacak hiçbir şeyi olmadan Beytüllahim'e vararak Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la biraraya gelen Biden, burada yerel hastane ziyaretinde Filistin sağlık hizmetlerine 100 milyon dolar yatırım (Kongre onayına bağlı), BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filistinliler için 201 milyon dolar ve diğer programlara daha ufak miktarda bağış vaat etti, “Filistinliler ile İsrailliler eşit ölçüde özgürlüğü hak ediyor... Ve ihtiyaç duyduğunuzda sağlık hizmetlerine erişim esastır" gibi laflar etti.
Ortak basın toplantısının düzenlendiği salonda boş bırakılan bir sandalyeye Biden'a bakacak şekilde Arapça 'Filistin'in Sesi' yazılarak Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı konulurken, Abbas, İsrail kurşunuyla can verdiğini söylediği Al Jazeree muhabiri konusunda ABD Başkanı'nı sıkıştırdı.
Slain Palestinian-American journalist Shireen abu Akleh stares out from a photo on an empty chair in the presidential compound, ahead of @POTUS and President Abbas’ joint statements.— Peter Alexander (@PeterAlexander) July 15, 2022
It reads: “Shireen abu Akleh: The voice of Palestine.” pic.twitter.com/PzEywXihPx
Meşhur olduğu gafları son dönemde tavan yapan Biden, çalışmasına övgüler düzdüğü Filistinli-ABD'li gazeteci Şirin Ebu Akile'nin adını düzgün telaffuz etmekte zorlanırken 'El Kaide' diyecek gibi oldu.
Joe Biden almost called journalist Shireen Abu Akleh "Shireen Abu Al-Qaeda." pic.twitter.com/runLB0c5Fj— Craig R. Brittain for US Senate, Arizona R-2022 (@BrittainAZ) July 15, 2022
Biden "ABD, ölümüyle ilgili tam ve şeffaf bir şekilde hesap verilmesinde ısrar etmeye devam edecek" iddiasında bulunarak ekledi: "ABD, dünyanın her yerinde medya özgürlüğünü savunmaya devam edecek."
#UPDATE "The United States will continue to insist on a full and transparent accounting of her death," Biden said over the killing of Palestinian-American Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/nTlb9RpkJM— AFP News Agency (@AFP) July 15, 2022
'Filistin halkının acı çektiğinden' söz eden Biden, '1967 sınırlarında iki devletli çözüme desteğini' teyit etti. "Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşayabilir ve sürekli bir devleti hak ediyor" diyen Biden, İsrail'de sarf ettiği sözleri tekrarladı: "Bu topraklarda derin ve kadim kökleri olan iki halk için iki devlet... her iki halk da eşit ölçüde özgürlük ve haysiyete nail olsun diye..."
Katolik mezhebinden olan ABD Başkanı, Beytüllahim'de İsa peygamberin doğum yerinde kurulduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'ni de ziyaret etti. Beyaz Saray, "Ziyaret, bölge genelinde zorluklarla karşılaşan Hristiyanlara desteğin altını çiziyor" açıklamasını yaptı.