https://tr.sputniknews.com/20220715/israilde-gazeteci-akileyi-anmayan-biden-filistinde-oldurulmesinin-hesabi-verilmeli-dedi--1058752924.html

İsrail'de gazeteci Akile'yi anmayan Biden, Filistin'de 'öldürülmesinin hesabı verilmeli' dedi

İsrail'de gazeteci Akile'yi anmayan Biden, Filistin'de 'öldürülmesinin hesabı verilmeli' dedi

En merakla beklenen bölümü Suudi Arabistan olan 4 günlük Ortadoğu turundaki ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temaslarını tamamlayarak Batı Şeria'ya geçip Filistin... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T14:01+0300

2022-07-15T14:01+0300

2022-07-15T15:22+0300

dünya

joe biden

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Kudüs ziyaretinde İsrail'e tam destek açıklayan, İsrail Başbakanı Yair Lapid'le ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlayacağı taahhüdüne İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek için ulusal gücünün tüm unsurlarını kullanmayı dahil eden stratejik ortaklık bildirisi imzalayan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'deyken hükümeti Filistin konusunda hiç eleştirmedi, sıkıştırmadı ve zorlamadı, Filistin topraklarının işgal ve ilhakından söz etmedi, Yahudi yerleşimlerinin dondurulmasını talep etmedi, İsrail askerlerinin operasyonunu takip ederken Batı Şeria'da öldürülen Filistinli-ABD'li Al Jazeree muhabiri Şirin Ebu Akile'yi gündeme getirmedi ve Filistinlilerle empati kuran tek bir açıklama bile yapmadı.Dolayısıyla Filistin'e sunacak hiçbir şeyi olmadan Beytüllahim'e vararak Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la biraraya gelen Biden, burada yerel hastane ziyaretinde Filistin sağlık hizmetlerine 100 milyon dolar yatırım (Kongre onayına bağlı), BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filistinliler için 201 milyon dolar ve diğer programlara daha ufak miktarda bağış vaat etti, “Filistinliler ile İsrailliler eşit ölçüde özgürlüğü hak ediyor... Ve ihtiyaç duyduğunuzda sağlık hizmetlerine erişim esastır" gibi laflar etti. Ortak basın toplantısının düzenlendiği salonda boş bırakılan bir sandalyeye Biden'a bakacak şekilde Arapça 'Filistin'in Sesi' yazılarak Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı konulurken, Abbas, İsrail kurşunuyla can verdiğini söylediği Al Jazeree muhabiri konusunda ABD Başkanı'nı sıkıştırdı.Meşhur olduğu gafları son dönemde tavan yapan Biden, çalışmasına övgüler düzdüğü Filistinli-ABD'li gazeteci Şirin Ebu Akile'nin adını düzgün telaffuz etmekte zorlanırken 'El Kaide' diyecek gibi oldu. Biden "ABD, ölümüyle ilgili tam ve şeffaf bir şekilde hesap verilmesinde ısrar etmeye devam edecek" iddiasında bulunarak ekledi: "ABD, dünyanın her yerinde medya özgürlüğünü savunmaya devam edecek."'Filistin halkının acı çektiğinden' söz eden Biden, '1967 sınırlarında iki devletli çözüme desteğini' teyit etti. "Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşayabilir ve sürekli bir devleti hak ediyor" diyen Biden, İsrail'de sarf ettiği sözleri tekrarladı: "Bu topraklarda derin ve kadim kökleri olan iki halk için iki devlet... her iki halk da eşit ölçüde özgürlük ve haysiyete nail olsun diye..."Katolik mezhebinden olan ABD Başkanı, Beytüllahim'de İsa peygamberin doğum yerinde kurulduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'ni de ziyaret etti. Beyaz Saray, "Ziyaret, bölge genelinde zorluklarla karşılaşan Hristiyanlara desteğin altını çiziyor" açıklamasını yaptı.

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