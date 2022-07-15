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https://tr.sputniknews.com/20220715/istanbulda-cevirme-yapan-sahte-polisler-yakalandi-1058748275.html
İstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı
İstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, kimlik sorma bahanesiyle durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T12:21+0300
2022-07-15T12:21+0300
türkiye
polis
dolandırıcılık
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İstanbul'da 2 Temmuz Cumartesi günü polise başvuran Ali A.G.A, yolda yürürken yanına gelerek polis olduğunu söyleyen 2 kişinin üstünü aradığını, ardından da cebindeki bin euro'yu çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler, bu kez Ahmet A.A.A.'yı yolda yürürken durdurup sözde kimlik kontrolü yaptı.Şüpheliler mağdurun üzerinde bulunan 6 bin 200 dolar ve 500 euro'yu alarak kaçtı. Libya uyruklu Ahmet A.A.A.'nın polise başvurmasıyla soruşturma açıldı.Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Farhat A. (65) ile Salim M. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Farhat A.'nın daha önceden benzer 4 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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polis, dolandırıcılık

İstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı

12:21 15.07.2022
© DHAİstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı
İstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, kimlik sorma bahanesiyle durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da 2 Temmuz Cumartesi günü polise başvuran Ali A.G.A, yolda yürürken yanına gelerek polis olduğunu söyleyen 2 kişinin üstünü aradığını, ardından da cebindeki bin euro'yu çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler, bu kez Ahmet A.A.A.'yı yolda yürürken durdurup sözde kimlik kontrolü yaptı.
Şüpheliler mağdurun üzerinde bulunan 6 bin 200 dolar ve 500 euro'yu alarak kaçtı. Libya uyruklu Ahmet A.A.A.'nın polise başvurmasıyla soruşturma açıldı.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Farhat A. (65) ile Salim M. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Farhat A.'nın daha önceden benzer 4 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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