https://tr.sputniknews.com/20220715/istanbulda-cevirme-yapan-sahte-polisler-yakalandi-1058748275.html

İstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı

İstanbul'da çevirme yapan sahte polisler yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, kimlik sorma bahanesiyle durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T12:21+0300

2022-07-15T12:21+0300

2022-07-15T12:21+0300

türkiye

polis

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058747914_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_780f1a847494b84f9a3e1da5c9ff9083.jpg

İstanbul'da 2 Temmuz Cumartesi günü polise başvuran Ali A.G.A, yolda yürürken yanına gelerek polis olduğunu söyleyen 2 kişinin üstünü aradığını, ardından da cebindeki bin euro'yu çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler, bu kez Ahmet A.A.A.'yı yolda yürürken durdurup sözde kimlik kontrolü yaptı.Şüpheliler mağdurun üzerinde bulunan 6 bin 200 dolar ve 500 euro'yu alarak kaçtı. Libya uyruklu Ahmet A.A.A.'nın polise başvurmasıyla soruşturma açıldı.Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Farhat A. (65) ile Salim M. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Farhat A.'nın daha önceden benzer 4 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, dolandırıcılık