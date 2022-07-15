https://tr.sputniknews.com/20220715/istanbulda-ilkokul-bahcesinde-ataturk-bustune-saldiri-3-cocuk-gozaltina-alindi-1058753544.html
İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı: 3 çocuk gözaltına alındı
İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı: 3 çocuk gözaltına alındı
İstanbul'daki bir ilkokulun bahçesinde dört çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine dört çocuktan 3'ü gözaltına alındı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:05+0300
2022-07-15T14:05+0300
2022-07-15T14:40+0300
atatürk büstü
türkiye
istanbul
gözaltı
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İstanbul Bağcılar'daki olay İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi.İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi. 3 arkadaşı da yanına geldi.Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı.O anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.İşlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/ataturk-bustune-saldiran-sahis-tutuklandi-1049991783.html
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İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı: 3 çocuk gözaltına alındı
14:05 15.07.2022 (güncellendi: 14:40 15.07.2022) Abone ol
İstanbul'daki bir ilkokulun bahçesinde dört çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine dört çocuktan 3'ü gözaltına alındı.
İstanbul Bağcılar'daki olay İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi.
İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi. 3 arkadaşı da yanına geldi.
Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
İşlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.