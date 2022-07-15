https://tr.sputniknews.com/20220715/istanbulda-ilkokul-bahcesinde-ataturk-bustune-saldiri-3-cocuk-gozaltina-alindi-1058753544.html

İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı: 3 çocuk gözaltına alındı

İstanbul'da ilkokul bahçesinde Atatürk büstüne saldırı: 3 çocuk gözaltına alındı

İstanbul'daki bir ilkokulun bahçesinde dört çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine dört çocuktan 3'ü gözaltına alındı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T14:05+0300

2022-07-15T14:05+0300

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atatürk büstü

türkiye

istanbul

gözaltı

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İstanbul Bağcılar'daki olay İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi.İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi. 3 arkadaşı da yanına geldi.Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı.O anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.İşlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/ataturk-bustune-saldiran-sahis-tutuklandi-1049991783.html

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atatürk büstü, istanbul, gözaltı