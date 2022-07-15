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https://tr.sputniknews.com/20220715/joe-biden-parya-olarak-nitelendirdigi-prens-selman-ile-es-selam-sarayinda-gorustu-1058767561.html
Joe Biden, ’parya' olarak nitelendirdiği Prens Selman ile Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi
Joe Biden, ’parya' olarak nitelendirdiği Prens Selman ile Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi
Joe Biden Ortadoğu ziyaretleri kapsamında, İsrail ve Filistin ziyaretlerinin ardından son durağı Suudi Arabistan'da, Prens Muhammed Bin Selman tarafından... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T21:22+0300
2022-07-15T21:24+0300
dünya
abd
suudi arabistan
joe biden
muhammed bin selman
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Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından Biden, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a hareket etti.ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başladığından bu yana Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.ABD Başkanı, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı' Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud tarafından karşılandı. Havalimanındaki karşılamanın ardından Es-Selam Sarayı'na giden Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la burada görüşme gerçekleştirdi.2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda İhvan yanlısı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ve 'Suudi Arabistan'ı ağır bedeller ödeterek parya devlete çevirmekten' söz eden Biden'ın bu ziyareti Ortadoğu turunun en önemli duraklarından biri olarak görüldü.Görüşmede, "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek çeşitli alanlarda güçlendirmenin yolları" masaya yatırıldı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da görüşmede hazır bulundu.Biden, ayrıca Veliaht Prens Bin Selman ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalına göre, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/biden-kasikci-vakasiyla-ilgili-goruslerim-net-suudi-arabistan-ziyaretimde-tekrar-iletecegim-1058713499.html
https://tr.sputniknews.com/20220712/politico-bidenin-suudi-arabistan-gezisi-abddeki-benzin-fiyatlarinin-dusmesine-katki-saglamaz-1058643159.html
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abd, suudi arabistan, joe biden, muhammed bin selman

Joe Biden, ’parya' olarak nitelendirdiği Prens Selman ile Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi

21:22 15.07.2022 (güncellendi: 21:24 15.07.2022)
© AAABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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Joe Biden Ortadoğu ziyaretleri kapsamında, İsrail ve Filistin ziyaretlerinin ardından son durağı Suudi Arabistan'da, Prens Muhammed Bin Selman tarafından Es-Selam Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi. Biden seçim kampanyası döneminde gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Selman'ı sorumlu tutmuş ve 'onları parya devlete çevireceğiz' demişti.
Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından Biden, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a hareket etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başladığından bu yana Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

ABD Başkanı, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı' Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud tarafından karşılandı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Es-Selam Sarayı'na giden Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la burada görüşme gerçekleştirdi.
Kudüs'ü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid, 'ABD ile İsrail arasındaki kopmaz bağlar ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine dair taahhütlerinin' teyit edildiği ortak bildiri imzalamalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
DÜNYA
Biden: Kaşıkçı'yla ilgili görüşlerimi zaten herkes biliyor, Suudi ziyaretimin amacı çok daha geniş
Dün, 15:09

2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda İhvan yanlısı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ve 'Suudi Arabistan'ı ağır bedeller ödeterek parya devlete çevirmekten' söz eden Biden'ın bu ziyareti Ortadoğu turunun en önemli duraklarından biri olarak görüldü.


Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
EKONOMİ
Politico: Biden’ın Suudi Arabistan gezisi ABD’deki benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlamaz
12 Temmuz, 21:11
Görüşmede, "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek çeşitli alanlarda güçlendirmenin yolları" masaya yatırıldı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da görüşmede hazır bulundu.
Biden, ayrıca Veliaht Prens Bin Selman ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalına göre, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
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