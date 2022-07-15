https://tr.sputniknews.com/20220715/karabukte-devrilen-traktorun-altinda-kalan-2-kisi-oldu-biri-agir-2-kisi-yaralandi-1058737080.html

Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T02:51+0300

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türkiye

karabük

eskipazar

traktör

kaza

ölü

yaralı

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Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük Eskipazar'a bağlı Kuzyaka köyünde meydana geldi. Tarlada çalışma yaptıktan sonra kestikleri odunlarla birlikte köye geri dönen Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı traktörün akis kesmesi sonrası ön tekerin kopmasıyla birlikte odun yüklü römork devrildi. Kazada, sürücü Kalay ile yanında bulunan yeğeni Feride Aldemir (47) devrilen römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada römork üzerinde bulunan Melik Aldemir (16) ile Cevdet Kalay (48) kendilerini atarak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Aldemir, Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Kalay ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hasan Kalay ve Feride Aldemir'in cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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karabük, eskipazar, traktör, kaza, ölü, yaralı