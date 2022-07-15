https://tr.sputniknews.com/20220715/macron-dunya-savasi-ciksin-istemiyoruz-1058744675.html
Macron: Dünya savaşı çıksın istemiyoruz
Macron: Dünya savaşı çıksın istemiyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesini Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen kesilmesi konusunda uyararak "Yaz ayları, sonbaharın başlangıcı muhtemelen zor... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T11:28+0300
2022-07-15T11:28+0300
2022-07-15T11:33+0300
ukrayna krizi
fransa
rusya
ukrayna
emmanuel macron
doğalgaz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü dolayısıyla başkent Paris'te düzenlenen askeri geçit töreninde konuşma yaparak enerji krizi ve Ukrayna'ya dair değerlendirmede bulundu.Macron, yaptığı açıklamada, hükümeti enerji tasarrufu için mümkünse gece ışıkların kapatılmasıyla başlayacak bir 'ayık kalma' planı hazırladığını söyledi.Ukrayna ihtilafının sonunun kestirilemediği ve bu nedenle Fransız halkının fiyat artışlarına karşı kendilerini hazırlamaları gerektiğini kaydeden Macron, "Bu savaşın sürmesine karşı hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum. Yaz ayları, sonbaharın başlangıcı muhtemelen zor, çok zor olacak" ifadelerini kullandı."Rus doğalgazı olmadan yolumuza devam etmek zorunda kalacağımız bir senaryoya hazılanmamız gerek" diyen Macron, rüzgar enerjisine daha hızlı geçiş ve Avrupa genelinde enerji alanında işbirliği çağrısı yaptı.'Savunma bütçesi azalmayacak'Macron, "Biz bu savaşa karışmadan onu durdurmak istiyoruz. Aynı zamanda Rusya'nın kazanmaması ve Ukrayna'nın topraklarını koruyabilmesi için her şeyi yapmak istiyoruz. Dünya savaşı istemiyoruz" dedi.Diğer yandan Fransa lideri, orduya yatırım yapmaya devam edilmesi gerektiğini kaydederek, "Savunma bütçesi azalmayacak, aksine stoklarımızı artırmalıyız. Daha fazla ve daha hızlı mühimmat üretebilmeliyiz. Bu savaş sürecek ama Fransa, her daim Ukrayna'ya yardım edebilecek durumda olacak" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220704/macron-rusyayi-yok-etme-istegimiz-yok-1058274604.html
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fransa, rusya, ukrayna, emmanuel macron, doğalgaz
Macron: Dünya savaşı çıksın istemiyoruz
11:28 15.07.2022 (güncellendi: 11:33 15.07.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesini Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen kesilmesi konusunda uyararak "Yaz ayları, sonbaharın başlangıcı muhtemelen zor, çok zor olacak" dedi. Macron, 'dünya savaşı istemediklerini ve Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini' dile getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü dolayısıyla başkent Paris'te düzenlenen askeri geçit töreninde konuşma yaparak enerji krizi ve Ukrayna'ya dair değerlendirmede bulundu.
Macron, yaptığı açıklamada, hükümeti enerji tasarrufu için mümkünse gece ışıkların kapatılmasıyla başlayacak bir 'ayık kalma' planı hazırladığını söyledi.
Ukrayna ihtilafının sonunun kestirilemediği ve bu nedenle Fransız halkının fiyat artışlarına karşı kendilerini hazırlamaları gerektiğini kaydeden Macron, "Bu savaşın sürmesine karşı hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum. Yaz ayları, sonbaharın başlangıcı muhtemelen zor, çok zor olacak" ifadelerini kullandı.
"Rus doğalgazı olmadan yolumuza devam etmek zorunda kalacağımız bir senaryoya hazılanmamız gerek" diyen Macron, rüzgar enerjisine daha hızlı geçiş ve Avrupa genelinde enerji alanında işbirliği çağrısı yaptı.
'Savunma bütçesi azalmayacak'
Macron, "Biz bu savaşa karışmadan onu durdurmak istiyoruz. Aynı zamanda Rusya'nın kazanmaması ve Ukrayna'nın topraklarını koruyabilmesi için her şeyi yapmak istiyoruz. Dünya savaşı istemiyoruz" dedi.
Diğer yandan Fransa lideri, orduya yatırım yapmaya devam edilmesi gerektiğini kaydederek, "Savunma bütçesi azalmayacak, aksine stoklarımızı artırmalıyız. Daha fazla ve daha hızlı mühimmat üretebilmeliyiz. Bu savaş sürecek ama Fransa, her daim Ukrayna'ya yardım edebilecek durumda olacak" diye konuştu.