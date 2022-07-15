https://tr.sputniknews.com/20220715/mhpden-bulent-arinca-adam-bulamazlarsa-beni-cumhurbaskani-adayi-yaparlar-diye-nabiz-yokluyor-1058756194.html

MHP'den Bülent Arınç'a: 'Adam bulamazlarsa beni cumhurbaşkanı adayı yaparlar' diye nabız yokluyor

MHP'den Bülent Arınç'a: 'Adam bulamazlarsa beni cumhurbaşkanı adayı yaparlar' diye nabız yokluyor

Bülent Arınç'ın KHK’lılara 'yalnızca AK Parti’yle değil, MHP’yle de temas kurmalı' ifadelerine MHP'den yanıt geldi. MHP'li Yalçın, "Arınç zillet ittifakı... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T14:52+0300

2022-07-15T14:52+0300

2022-07-15T15:09+0300

bülent arınç

politika

semih yalçın

mhp

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, 'Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın 'Olağanüstü Hal Hukuku' başlıklı konferansında açıklamalar yaptı."KHK'lıların yalnızca AK Parti'yle değil MHP ile de temas kurmalarını" öneren Arınç, "Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli’ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki, iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler” dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Arınç'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yalçın, Arınç'ın cumhurbaşkanı olmak istediğini öne sürdü.Yalçın, Arınç için şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220523/bulent-arinc-benim-gordugum-enflasyon-tuike-benzemiyor-1056603161.html

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bülent arınç, semih yalçın, mhp