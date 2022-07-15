Moskova’da 15 Temmuz Destanı Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi

“Bizler bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bu tarihin anlam ve önemini hatırlatmak, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Büyükelçiliğimizin himayesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki Türk Milleti ve elbette hiçbir millet bir daha bu ve benzer ihanetlerle, darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kalmasın. Başta Büyükelçimiz ve Elçilik mensupları olmak üzere etkinliğimize katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese şükranlarımızı sunuyor. Sizlerin vesilesiyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”