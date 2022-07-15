https://tr.sputniknews.com/20220715/moskovada-15-temmuz-destani-anma-toreni-ve-fotograf-sergisi-1058770016.html
Moskova’da 15 Temmuz Destanı Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi
Moskova’da 15 Temmuz Destanı Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi
Moskova Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Şehitleri Anma Töreni etkinliği gerçekleştirildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T22:32+0300
2022-07-15T22:32+0300
2022-07-15T22:32+0300
türkiye
15 temmuz darbe girişimi
moskova
türkiye
rusya
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Türkiye'de 15 Temmuz 2016 yılı darbe girişiminin 6. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gerçekleştirilen anma töreninde şehitlerin anısına düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.Programda konuşma gerçekleştiren T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, “O akşam yaşananları hatıralarımızda daima taze tutmak, hain terör örgütüne karşı halkımızın verdiği mücadeleyi ölümsüzleştirmek ve kahraman şehitlerimizin aziz anılarını yaşatmak, bundan sonra böyle bir olayın bir daha asla vuku bulamaması için önemlidir.” diyerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ferhat Tamkoç, 6 yıl önce askeri darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu destansı duruş sonsuza dek hatırlanacağını söyleyerek şöyle devam etti.T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz anısına hazırlanan anma filmlerinin gösteriminin yapıldığı program, T.C. Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Moskova Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği iş birliği ile organize edildi.
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Amur Gadjiev
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15 temmuz darbe girişimi, moskova, türkiye, rusya
Moskova’da 15 Temmuz Destanı Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi
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Moskova Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Şehitleri Anma Töreni etkinliği gerçekleştirildi.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016 yılı darbe girişiminin 6. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gerçekleştirilen anma töreninde şehitlerin anısına düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Programda konuşma gerçekleştiren T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, “O akşam yaşananları hatıralarımızda daima taze tutmak, hain terör örgütüne karşı halkımızın verdiği mücadeleyi ölümsüzleştirmek ve kahraman şehitlerimizin aziz anılarını yaşatmak, bundan sonra böyle bir olayın bir daha asla vuku bulamaması için önemlidir.” diyerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ferhat Tamkoç, 6 yıl önce askeri darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu destansı duruş sonsuza dek hatırlanacağını söyleyerek şöyle devam etti.
“Bizler bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bu tarihin anlam ve önemini hatırlatmak, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Büyükelçiliğimizin himayesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki Türk Milleti ve elbette hiçbir millet bir daha bu ve benzer ihanetlerle, darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kalmasın. Başta Büyükelçimiz ve Elçilik mensupları olmak üzere etkinliğimize katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese şükranlarımızı sunuyor. Sizlerin vesilesiyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”
T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz anısına hazırlanan anma filmlerinin gösteriminin yapıldığı program, T.C. Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Moskova Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği iş birliği ile organize edildi.