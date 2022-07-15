https://tr.sputniknews.com/20220715/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-tespit-edilen-2-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1058762850.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T17:17+0300
2022-07-15T17:17+0300
2022-07-15T17:24+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
pkk
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı öldürüldü.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, pkk
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
17:17 15.07.2022 (güncellendi: 17:24 15.07.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."