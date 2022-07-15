https://tr.sputniknews.com/20220715/mustafi-tumamiral-cihat-yayci-oldugumde-aciklarim-mektup-olarak-biraktim-1058757233.html
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a giden süreç ve TSK'daki FETÖ yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Yaycı, elinde bir belge bulunduğu belirtti... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:18+0300
2022-07-15T15:18+0300
2022-07-15T15:20+0300
türkiye
cihat yaycı
fetö
amiral
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Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Haber Global'de 15 Temmuz'un 6. yılında, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yaycı, FETÖ yapılanmasına ilişkin 'elinde bazı belgelerin bulunduğunu' belirterek bunları bir mektup olarak bırakacağını söyledi.Yaycı, "2014 yılında ben ve şu anda ekarte edilen kahraman bir generalimizin ordudan ihraç edilmemizi istediler, FETÖ'cüler vardır, temizlenmesi lazımdır dediğimiz için" dedi.Yaycı, söz konusu belgeleri hazırlayan FETÖ'cülerin firarda olduğunu söyledi.Yaycı, konuşmasında TSK'ya yönelik mevcut FETÖ tehdidi konusunda da uyarılar yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211024/cihat-yayci-lozan-baris-antlasmasina-gore-turkiye-kibristan-su-veya-bu-sekilde-dislanamaz-1050124189.html
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Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım
15:18 15.07.2022 (güncellendi: 15:20 15.07.2022) Abone ol
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a giden süreç ve TSK'daki FETÖ yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Yaycı, elinde bir belge bulunduğu belirtti ve "Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım" dedi.
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Haber Global'de 15 Temmuz'un 6. yılında, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaycı, FETÖ yapılanmasına ilişkin 'elinde bazı belgelerin bulunduğunu' belirterek bunları bir mektup olarak bırakacağını söyledi.
Yaycı, "2014 yılında ben ve şu anda ekarte edilen kahraman bir generalimizin ordudan ihraç edilmemizi istediler, FETÖ'cüler vardır, temizlenmesi lazımdır dediğimiz için" dedi.
Yaycı, söz konusu belgeleri hazırlayan FETÖ'cülerin firarda olduğunu söyledi.
Yaycı, konuşmasında TSK'ya yönelik mevcut FETÖ tehdidi konusunda da uyarılar yaptı.