https://tr.sputniknews.com/20220715/mustafi-tumamiral-cihat-yayci-oldugumde-aciklarim-mektup-olarak-biraktim-1058757233.html

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a giden süreç ve TSK'daki FETÖ yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Yaycı, elinde bir belge bulunduğu belirtti... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T15:18+0300

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türkiye

cihat yaycı

fetö

amiral

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Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Haber Global'de 15 Temmuz'un 6. yılında, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yaycı, FETÖ yapılanmasına ilişkin 'elinde bazı belgelerin bulunduğunu' belirterek bunları bir mektup olarak bırakacağını söyledi.Yaycı, "2014 yılında ben ve şu anda ekarte edilen kahraman bir generalimizin ordudan ihraç edilmemizi istediler, FETÖ'cüler vardır, temizlenmesi lazımdır dediğimiz için" dedi.Yaycı, söz konusu belgeleri hazırlayan FETÖ'cülerin firarda olduğunu söyledi.Yaycı, konuşmasında TSK'ya yönelik mevcut FETÖ tehdidi konusunda da uyarılar yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211024/cihat-yayci-lozan-baris-antlasmasina-gore-turkiye-kibristan-su-veya-bu-sekilde-dislanamaz-1050124189.html

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cihat yaycı, fetö, amiral