https://tr.sputniknews.com/20220715/ogrenci-biletinde-1-tl-indirim-1058741542.html

Öğrenci biletinde 1 TL indirim

Öğrenci biletinde 1 TL indirim

Kocaeli'nde 4.10 TL olarak belirlenen şehir içi ulaşım öğrenci tarifesi 3.10 TL'ye çekildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

kocaeli

bilet

otobüs

öğrenci

ekonomi

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi.Kocaeli’nde UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7.5 lira olmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6.5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4.50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3.10 TL'ye çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220407/boluda-ulasima-zam-tam-bilet-5-liradan-7-liraya-ogrenci-3-lira-75-kurustan-5-liraya-yukseldi-1055395520.html

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kocaeli, bilet, otobüs, öğrenci, ekonomi