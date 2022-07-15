https://tr.sputniknews.com/20220715/putin-roscosmos-baskani-rogozini-gorevden-aldi-1058756368.html
Putin, Roscosmos Başkanı Rogozin'i görevden aldı
Putin, Roscosmos Başkanı Rogozin'i görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'i görevden aldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:55+0300
2022-07-15T14:55+0300
2022-07-15T15:06+0300
roscosmos
dünya
vladimir putin
rogozin
kararname
görevden alma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.Rogozin'den boşalan koltuğa Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov getirildi.Rogozin, 24 Mayıs 2018'den bu yana Roscosmos Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.18 Mayıs 2018'den beri başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunan 66 yaşındaki Borisov, endüstri, savunma sanayisi, sivil savunma, teknolojik ve nükleer denetim, GLONASS sistemi, dış ülkelerle askeri-teknik işbirliği konularında yetkiliydi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
roscosmos, vladimir putin, rogozin, kararname, görevden alma
Putin, Roscosmos Başkanı Rogozin'i görevden aldı
14:55 15.07.2022 (güncellendi: 15:06 15.07.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'i görevden aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Rogozin'den boşalan koltuğa Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov getirildi.
Rogozin, 24 Mayıs 2018'den bu yana Roscosmos Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
18 Mayıs 2018'den beri başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunan 66 yaşındaki Borisov, endüstri, savunma sanayisi, sivil savunma, teknolojik ve nükleer denetim, GLONASS sistemi, dış ülkelerle askeri-teknik işbirliği konularında yetkiliydi.