https://tr.sputniknews.com/20220715/putin-stalingrad-muharebesinin-80-yildonumu-kutlamalarina-iliskin-kararname-imzaladi-1058757653.html
Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı
Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi birliklerinin Stalingrad Muharebesi’nde Sovyet birlikleri tarafından yenilgiye uğratılmasının 80. yıldönümü... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:27+0300
2022-07-15T15:27+0300
2022-07-15T15:27+0300
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İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olarak görülen Stalingrad Muharebesi’nde edinilen zaferin önemine dikkat çeken Putin, bu zaferin 2 Şubat 2023’te gerçekleşecek 80. yıldönümü vesilesiyle etkinlikler hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi kurulmasına karar verdi.Kararname ile Medvedev komitenin başkanlığına atandı. Rusya hükümtine bir ay içinde komitenin üye listesinin onaylanması ve Rus organizasyon komitesi ‘Pobeda’ ile başlıca etkinlikliklerin planının hazırlanması yönünde talimat verdi.200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi’ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/lavrov-staline-saldiri-2-dunya-savasi-tarihine-saldiridir-1048453056.html
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Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi birliklerinin Stalingrad Muharebesi’nde Sovyet birlikleri tarafından yenilgiye uğratılmasının 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin bir kararname imzaladı, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'i organizasyon komitesinin başkanı olarak atadı.
İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olarak görülen Stalingrad Muharebesi’nde edinilen zaferin önemine dikkat çeken Putin, bu zaferin 2 Şubat 2023’te gerçekleşecek 80. yıldönümü vesilesiyle etkinlikler hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi kurulmasına karar verdi.
Kararname ile Medvedev komitenin başkanlığına atandı. Rusya hükümtine bir ay içinde komitenin üye listesinin onaylanması ve Rus organizasyon komitesi ‘Pobeda’ ile başlıca etkinlikliklerin planının hazırlanması yönünde talimat verdi.
200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi’ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.
Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.