Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220715/putin-stalingrad-muharebesinin-80-yildonumu-kutlamalarina-iliskin-kararname-imzaladi-1058757653.html
Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı
Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi birliklerinin Stalingrad Muharebesi’nde Sovyet birlikleri tarafından yenilgiye uğratılmasının 80. yıldönümü... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:27+0300
2022-07-15T15:27+0300
dünya
vladimir putin
rusya
stalingrad
kararname
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057830833_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_9a6c478c37be42d694eaf379618f0546.jpg
İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olarak görülen Stalingrad Muharebesi’nde edinilen zaferin önemine dikkat çeken Putin, bu zaferin 2 Şubat 2023’te gerçekleşecek 80. yıldönümü vesilesiyle etkinlikler hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi kurulmasına karar verdi.Kararname ile Medvedev komitenin başkanlığına atandı. Rusya hükümtine bir ay içinde komitenin üye listesinin onaylanması ve Rus organizasyon komitesi ‘Pobeda’ ile başlıca etkinlikliklerin planının hazırlanması yönünde talimat verdi.200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi’ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/lavrov-staline-saldiri-2-dunya-savasi-tarihine-saldiridir-1048453056.html
rusya
stalingrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057830833_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_40f24b52a0961138827173ee952beb86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, stalingrad, kararname

Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı

15:27 15.07.2022
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi birliklerinin Stalingrad Muharebesi’nde Sovyet birlikleri tarafından yenilgiye uğratılmasının 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin bir kararname imzaladı, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'i organizasyon komitesinin başkanı olarak atadı.
İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olarak görülen Stalingrad Muharebesi’nde edinilen zaferin önemine dikkat çeken Putin, bu zaferin 2 Şubat 2023’te gerçekleşecek 80. yıldönümü vesilesiyle etkinlikler hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi kurulmasına karar verdi.
Kararname ile Medvedev komitenin başkanlığına atandı. Rusya hükümtine bir ay içinde komitenin üye listesinin onaylanması ve Rus organizasyon komitesi ‘Pobeda’ ile başlıca etkinlikliklerin planının hazırlanması yönünde talimat verdi.
200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi’ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.
Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
DÜNYA
Lavrov: Stalin’e saldırı, 2. Dünya Savaşı tarihine saldırıdır
30 Ağustos 2021, 18:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала