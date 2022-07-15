https://tr.sputniknews.com/20220715/putin-stalingrad-muharebesinin-80-yildonumu-kutlamalarina-iliskin-kararname-imzaladi-1058757653.html

Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı

Putin, Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi birliklerinin Stalingrad Muharebesi’nde Sovyet birlikleri tarafından yenilgiye uğratılmasının 80. yıldönümü... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T15:27+0300

2022-07-15T15:27+0300

2022-07-15T15:27+0300

dünya

vladimir putin

rusya

stalingrad

kararname

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057830833_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_9a6c478c37be42d694eaf379618f0546.jpg

İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olarak görülen Stalingrad Muharebesi’nde edinilen zaferin önemine dikkat çeken Putin, bu zaferin 2 Şubat 2023’te gerçekleşecek 80. yıldönümü vesilesiyle etkinlikler hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi kurulmasına karar verdi.Kararname ile Medvedev komitenin başkanlığına atandı. Rusya hükümtine bir ay içinde komitenin üye listesinin onaylanması ve Rus organizasyon komitesi ‘Pobeda’ ile başlıca etkinlikliklerin planının hazırlanması yönünde talimat verdi.200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi’ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.Savaş, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210830/lavrov-staline-saldiri-2-dunya-savasi-tarihine-saldiridir-1048453056.html

rusya

stalingrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusya, stalingrad, kararname