https://tr.sputniknews.com/20220715/riyad-mahrez-manchester-city-ile-2025e-kadar-sozlesme-imzaladi-1058771654.html
Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı
Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T23:24+0300
2022-07-15T23:24+0300
2022-07-15T23:24+0300
spor
manchester city
riyad mahrez
sözleşme
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Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Riyad Mahrez'in gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.Tecrübeli kanat oyuncusu, 2018'de Leicester City'den 60 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu.Manchester City formasıyla şu ana kadar 188 maça çıkan Mahrez 63 gol atıp, 45 asist üretti.
https://tr.sputniknews.com/20220522/ingiltere-premier-ligde-manchester-city-sampiyon-oldu-1056576951.html
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manchester city, riyad mahrez, sözleşme
Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattı.
Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Riyad Mahrez'in gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Tecrübeli kanat oyuncusu, 2018'de Leicester City'den 60 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu.
Manchester City formasıyla şu ana kadar 188 maça çıkan Mahrez 63 gol atıp, 45 asist üretti.