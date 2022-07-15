https://tr.sputniknews.com/20220715/riyad-mahrez-manchester-city-ile-2025e-kadar-sozlesme-imzaladi-1058771654.html

Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı

Riyad Mahrez, Manchester City ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T23:24+0300

2022-07-15T23:24+0300

2022-07-15T23:24+0300

spor

manchester city

riyad mahrez

sözleşme

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Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Riyad Mahrez'in gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.Tecrübeli kanat oyuncusu, 2018'de Leicester City'den 60 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu.Manchester City formasıyla şu ana kadar 188 maça çıkan Mahrez 63 gol atıp, 45 asist üretti.

https://tr.sputniknews.com/20220522/ingiltere-premier-ligde-manchester-city-sampiyon-oldu-1056576951.html

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manchester city, riyad mahrez, sözleşme