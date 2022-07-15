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https://tr.sputniknews.com/20220715/roscosmos-ve-nasa-ortak-capraz-ucuslarla-ilgili-anlasma-imzaladi-1058767893.html
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuşlarla ilgili anlaşma imzaladı
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuşlarla ilgili anlaşma imzaladı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ortak çapraz uçuşlar düzenlenmesini... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T20:31+0300
2022-07-15T20:31+0300
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Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre taraflar, Rus ve Amerikan uzay gemileriyle karma mürettebatların yer alacağı uçuşlar gerçekleştirecek.Rus kozmonot Anna Kikina, anlaşmaya uyarınca Crew-5 görevinde ABD'nin Crew Dragon uzay aracının mürettebatına katılacak. Kikina'nın Rus Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatındaki yerini ise NASA astronotu Francisco Rubio alacak.Anlaşma, bir Rus veya Amerikan uzay aracının uçuşunun iptali veya gecikmesi nedeniyle yaşanacak olası bir acil durumda, UUİ'de Rus ve Amerikan segmentlerinin bakımı için en az bir Roscosmos kozmonotu ve bir NASA astronotunun bulunmasını sağlamayı amaçlıyor.
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roscosmos, nasa, anlaşma, rusya

Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuşlarla ilgili anlaşma imzaladı

20:31 15.07.2022
© Roscosmos / Fotoğraf bankasına girProton-M taşıyıcı roketinin Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması.
Proton-M taşıyıcı roketinin Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Roscosmos
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ortak çapraz uçuşlar düzenlenmesini öngören bir anlaşma imzaladı.
Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre taraflar, Rus ve Amerikan uzay gemileriyle karma mürettebatların yer alacağı uçuşlar gerçekleştirecek.

Rus kozmonot Anna Kikina, anlaşmaya uyarınca Crew-5 görevinde ABD'nin Crew Dragon uzay aracının mürettebatına katılacak. Kikina'nın Rus Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatındaki yerini ise NASA astronotu Francisco Rubio alacak.

Anlaşma, bir Rus veya Amerikan uzay aracının uçuşunun iptali veya gecikmesi nedeniyle yaşanacak olası bir acil durumda, UUİ'de Rus ve Amerikan segmentlerinin bakımı için en az bir Roscosmos kozmonotu ve bir NASA astronotunun bulunmasını sağlamayı amaçlıyor.
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