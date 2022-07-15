https://tr.sputniknews.com/20220715/roscosmos-ve-nasa-ortak-capraz-ucuslarla-ilgili-anlasma-imzaladi-1058767893.html

Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuşlarla ilgili anlaşma imzaladı

Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuşlarla ilgili anlaşma imzaladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ortak çapraz uçuşlar düzenlenmesini... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T20:31+0300

2022-07-15T20:31+0300

2022-07-15T20:31+0300

dünya

roscosmos

nasa

anlaşma

rusya

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Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre taraflar, Rus ve Amerikan uzay gemileriyle karma mürettebatların yer alacağı uçuşlar gerçekleştirecek.Rus kozmonot Anna Kikina, anlaşmaya uyarınca Crew-5 görevinde ABD'nin Crew Dragon uzay aracının mürettebatına katılacak. Kikina'nın Rus Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatındaki yerini ise NASA astronotu Francisco Rubio alacak.Anlaşma, bir Rus veya Amerikan uzay aracının uçuşunun iptali veya gecikmesi nedeniyle yaşanacak olası bir acil durumda, UUİ'de Rus ve Amerikan segmentlerinin bakımı için en az bir Roscosmos kozmonotu ve bir NASA astronotunun bulunmasını sağlamayı amaçlıyor.

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roscosmos, nasa, anlaşma, rusya