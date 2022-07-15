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Rus Dışişleri: Batı’nın tek taraflı yaptırımları küresel durgunluğa dönüşecek
Rus Dışişleri: Batı’nın tek taraflı yaptırımları küresel durgunluğa dönüşecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik tek taraflı yaptırım sarmalını tırmandırma çabalarının küresel durgunlukla... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T01:56+0300
2022-07-15T01:56+0300
2022-07-15T01:56+0300
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rusya
sergey verşinin
batı
yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Pandemi sırasında en büyük Batı ekonomilerinin makroekonomik, gıda ve enerji politikalarında yapılan hatalar, küresel emtia piyasalarında istikrarsızlığın artmasına neden oldu ve bu Rusya’nın özel askeri operasyonundan çok önce oldu” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Partnerlerin, suçu başkalarına atma ve tek taraflı yaptırım sarmalını tırmandırma çabası, IMF’nin bile itirafına göre, Batı ülkelerinde enflasyona ve daha da kötüsü yaklaşan bir küresel durgunluğa yol açacak” diye ekledi.
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Rus Dışişleri: Batı’nın tek taraflı yaptırımları küresel durgunluğa dönüşecek
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik tek taraflı yaptırım sarmalını tırmandırma çabalarının küresel durgunlukla sonuçlanacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Pandemi sırasında en büyük Batı ekonomilerinin makroekonomik, gıda ve enerji politikalarında yapılan hatalar, küresel emtia piyasalarında istikrarsızlığın artmasına neden oldu ve bu Rusya’nın özel askeri operasyonundan çok önce oldu” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Partnerlerin, suçu başkalarına atma ve tek taraflı yaptırım sarmalını tırmandırma çabası, IMF’nin bile itirafına göre, Batı ülkelerinde enflasyona ve daha da kötüsü yaklaşan bir küresel durgunluğa yol açacak” diye ekledi.