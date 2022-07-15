https://tr.sputniknews.com/20220715/rusya-japonyanin-384-parlamenterine-yaptirim-getirdi-1058763798.html
Rusya, Japonya’nın 384 parlamenterine yaptırım getirdi
Rusya, Japonya’nın 384 parlamenterine yaptırım getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 384 üyesine karşı yaptırım kararı alındığını belirtti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:09+0300
2022-07-15T18:09+0300
2022-07-15T18:09+0300
dünya
rusya
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_26159da76b4a00fe3052e88d77d802fe.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Japonya’nın Nisan 2022 tarihinde Rusya Federasyon Konseyi Devlet Duması’nın büyük bir milletvekili grubuna karşı uyguladığı kişisel yaptırımlar bağlamında, Japon Parlamentosu Temsilciler Meclisi’nin 384 üyesinin 14 Temmuz’dan itibaren Rusya’ya girişini yasaklama kararı alındı. Bu kişiler, Rusya karşıtı duruş alarak Ukrayna’daki özel askeri operasyon kapsamında ülkemize yönelik asılsız suçlamalarda bulunuyorlar” ifadesine yer verildi.Bakanlık, yaptırım uygulanan Japon milletvekillerinin listesini internet sitesinde yayınladı.
rusya
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_120f3f81edd74af9378be66bb763e09d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, japonya
Rusya, Japonya’nın 384 parlamenterine yaptırım getirdi
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 384 üyesine karşı yaptırım kararı alındığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Japonya’nın Nisan 2022 tarihinde Rusya Federasyon Konseyi Devlet Duması’nın büyük bir milletvekili grubuna karşı uyguladığı kişisel yaptırımlar bağlamında, Japon Parlamentosu Temsilciler Meclisi’nin 384 üyesinin 14 Temmuz’dan itibaren Rusya’ya girişini yasaklama kararı alındı. Bu kişiler, Rusya karşıtı duruş alarak Ukrayna’daki özel askeri operasyon kapsamında ülkemize yönelik asılsız suçlamalarda bulunuyorlar” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, yaptırım uygulanan Japon milletvekillerinin listesini internet sitesinde yayınladı.