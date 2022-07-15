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https://tr.sputniknews.com/20220715/rusya-romanya-bassavciliginin-rus-ozel-operasyonuyla-ilgili-sorusturmasi-tamamen-siyasi-1058771123.html
Rusya: Romanya Başsavcılığının Rus özel operasyonuyla ilgili soruşturması tamamen siyasi
Rusya: Romanya Başsavcılığının Rus özel operasyonuyla ilgili soruşturması tamamen siyasi
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya Başsavcılığı'nın “Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Rumen vatandaşların zarar gördüğü”... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T22:36+0300
2022-07-15T22:36+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
romanya
ukrayna krizi
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Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Romanya Başsavcılığı'nın internet sitesinde, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Romen vatandaşlarına yönelik ‘insanların fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne zarar verildiği’ ile ilgili soruşturma başlattığına dair bir açıklama yayınlandı. Bunun kesinlikle siyaset tarafından dikte edilen bir eylem olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna'daki durumun nesnel algısı ve onun yasal boyutları ya da Romen makamlarının bağımsız inisiyatifinin söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Bükreş'in operasyon bağlamında Rus ordusunun eylemlerine yönelik bu tür tek taraflı ‘dikkati’, Romanya vatandaşlarının Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılımıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220614/romanya-disisleri-nato-kuvvetlerinin-ulkemizde-uzun-vadeli-olarak-kalmasi-onemli-1057408896.html
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rusya dışişleri bakanlığı, romanya, ukrayna krizi

Rusya: Romanya Başsavcılığının Rus özel operasyonuyla ilgili soruşturması tamamen siyasi

22:36 15.07.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya Başsavcılığı'nın “Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Rumen vatandaşların zarar gördüğü” iddiasıyla başlattığı soruşturmasının siyaset tarafından dikte edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Romanya Başsavcılığı'nın internet sitesinde, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Romen vatandaşlarına yönelik ‘insanların fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne zarar verildiği’ ile ilgili soruşturma başlattığına dair bir açıklama yayınlandı. Bunun kesinlikle siyaset tarafından dikte edilen bir eylem olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna'daki durumun nesnel algısı ve onun yasal boyutları ya da Romen makamlarının bağımsız inisiyatifinin söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Bükreş'in operasyon bağlamında Rus ordusunun eylemlerine yönelik bu tür tek taraflı ‘dikkati’, Romanya vatandaşlarının Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılımıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor” denildi.
Bogdan Aurescu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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