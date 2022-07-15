https://tr.sputniknews.com/20220715/rusya-romanya-bassavciliginin-rus-ozel-operasyonuyla-ilgili-sorusturmasi-tamamen-siyasi-1058771123.html

Rusya: Romanya Başsavcılığının Rus özel operasyonuyla ilgili soruşturması tamamen siyasi

Rusya: Romanya Başsavcılığının Rus özel operasyonuyla ilgili soruşturması tamamen siyasi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya Başsavcılığı'nın “Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Rumen vatandaşların zarar gördüğü”... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T22:36+0300

2022-07-15T22:36+0300

2022-07-15T22:36+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

romanya

ukrayna krizi

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Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Romanya Başsavcılığı'nın internet sitesinde, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Romen vatandaşlarına yönelik ‘insanların fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne zarar verildiği’ ile ilgili soruşturma başlattığına dair bir açıklama yayınlandı. Bunun kesinlikle siyaset tarafından dikte edilen bir eylem olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna'daki durumun nesnel algısı ve onun yasal boyutları ya da Romen makamlarının bağımsız inisiyatifinin söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Bükreş'in operasyon bağlamında Rus ordusunun eylemlerine yönelik bu tür tek taraflı ‘dikkati’, Romanya vatandaşlarının Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılımıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/romanya-disisleri-nato-kuvvetlerinin-ulkemizde-uzun-vadeli-olarak-kalmasi-onemli-1057408896.html

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rusya dışişleri bakanlığı, romanya, ukrayna krizi