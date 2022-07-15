https://tr.sputniknews.com/20220715/rusya-ukraynadaki-tahilin-sevkiyati-konusunda-nihai-anlasma-yakinda-tamamlanacak---1058753001.html

Rusya: Ukrayna'daki tahılın sevkiyatı konusunda nihai anlaşma yakında tamamlanacak

Rusya: Ukrayna'daki tahılın sevkiyatı konusunda nihai anlaşma yakında tamamlanacak

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T14:03+0300

2022-07-15T14:03+0300

2022-07-15T14:48+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103518/52/1035185229_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a0290557c20860acac4c333cc9416f64.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya’nın tekliflerinin görüşmenin katılımcıları tarafından genel olarak desteklendiğini kaydetti. Konaşenkov, tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin nihai belge üstünde çalışmaların yakında tamamlanacağını ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün aktardığına göre Rusya tarafının teklifleri, gıda ürünlerinin yabancı ülkelere sevkiyatının nasıl gerçekleştirileceği ve tahıl sevkiyatı için oluşturulacak kanalların Ukrayna hükümetine silah ve teçhizat iletilmesi için kullanılmaması konusunda tedbirler içeriyor. Söz konusu tekliflerde, bu süreç sırasında provokasyon gerçekleştirilmesinin önünü kesecek önlemler de yer alıyor.İstanbul’da çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri yer aldı. Görüşme sırasında üstünde durulan anlaşmanın, Ukrayna’nın Odessa limanı yakınında bir güvenli bölge oluşturulmasını ve buraya gidip gelen gemilerin Türkiye ve BM yetkilileri tarafından denetimden geçirilmesini içerdiği belirtiliyor. Böylelikle, gemilerin Ukrayna’ya silah kaçırmak için kullanılmadığı kontrol edilmiş olacak. Ukrayna’daki tahılın çıkarılamamasının sebeplerinden biri, Kiev güçlerinin Karadeniz’deki limanlar çevresine mayın döşemiş olmasıydı. Görüşmeler sırasında Ukrayna’nın da tahıl gemilerinin güvenli bir biçimde hareket edebilmesi için mayınların bir kısmını temizlemeyi kabul ettiği ve mayın döşenmiş alanlardan geçtikleri sırada yük gemilerine Ukrayna gemilerin eşlik edeceği kaydediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220714/wsj-istanbulda-tahil-sorunu-konusunda-varilan-anlasmanin-detaylarini-acikladi-1058697854.html

https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-istanbuldaki-gorusmede-tahilin-ukraynadan-cikarilmasina-iliskin-bir-teklif-paketi-sunduk-1058673305.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, tahıl