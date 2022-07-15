Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/rusya-ukraynadaki-tahilin-sevkiyati-konusunda-nihai-anlasma-yakinda-tamamlanacak---1058753001.html
Rusya: Ukrayna'daki tahılın sevkiyatı konusunda nihai anlaşma yakında tamamlanacak
Rusya: Ukrayna'daki tahılın sevkiyatı konusunda nihai anlaşma yakında tamamlanacak
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:03+0300
2022-07-15T14:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103518/52/1035185229_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a0290557c20860acac4c333cc9416f64.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya’nın tekliflerinin görüşmenin katılımcıları tarafından genel olarak desteklendiğini kaydetti. Konaşenkov, tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin nihai belge üstünde çalışmaların yakında tamamlanacağını ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün aktardığına göre Rusya tarafının teklifleri, gıda ürünlerinin yabancı ülkelere sevkiyatının nasıl gerçekleştirileceği ve tahıl sevkiyatı için oluşturulacak kanalların Ukrayna hükümetine silah ve teçhizat iletilmesi için kullanılmaması konusunda tedbirler içeriyor. Söz konusu tekliflerde, bu süreç sırasında provokasyon gerçekleştirilmesinin önünü kesecek önlemler de yer alıyor.İstanbul’da çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri yer aldı. Görüşme sırasında üstünde durulan anlaşmanın, Ukrayna’nın Odessa limanı yakınında bir güvenli bölge oluşturulmasını ve buraya gidip gelen gemilerin Türkiye ve BM yetkilileri tarafından denetimden geçirilmesini içerdiği belirtiliyor. Böylelikle, gemilerin Ukrayna’ya silah kaçırmak için kullanılmadığı kontrol edilmiş olacak. Ukrayna’daki tahılın çıkarılamamasının sebeplerinden biri, Kiev güçlerinin Karadeniz’deki limanlar çevresine mayın döşemiş olmasıydı. Görüşmeler sırasında Ukrayna’nın da tahıl gemilerinin güvenli bir biçimde hareket edebilmesi için mayınların bir kısmını temizlemeyi kabul ettiği ve mayın döşenmiş alanlardan geçtikleri sırada yük gemilerine Ukrayna gemilerin eşlik edeceği kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/wsj-istanbulda-tahil-sorunu-konusunda-varilan-anlasmanin-detaylarini-acikladi-1058697854.html
https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-istanbuldaki-gorusmede-tahilin-ukraynadan-cikarilmasina-iliskin-bir-teklif-paketi-sunduk-1058673305.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103518/52/1035185229_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_76b850b023a0e84fe336fdfc589a0248.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, tahıl

Rusya: Ukrayna'daki tahılın sevkiyatı konusunda nihai anlaşma yakında tamamlanacak

14:03 15.07.2022 (güncellendi: 14:48 15.07.2022)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan tekliflerin genel olarak desteklendiğini ve tahıl sevkiyatına ilişkin nihai anlaşmanın yakında tamamlanacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya’nın tekliflerinin görüşmenin katılımcıları tarafından genel olarak desteklendiğini kaydetti.
Konaşenkov, tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin nihai belge üstünde çalışmaların yakında tamamlanacağını ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün aktardığına göre Rusya tarafının teklifleri, gıda ürünlerinin yabancı ülkelere sevkiyatının nasıl gerçekleştirileceği ve tahıl sevkiyatı için oluşturulacak kanalların Ukrayna hükümetine silah ve teçhizat iletilmesi için kullanılmaması konusunda tedbirler içeriyor. Söz konusu tekliflerde, bu süreç sırasında provokasyon gerçekleştirilmesinin önünü kesecek önlemler de yer alıyor.
Rusya - tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
Ukrayna krizi
WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Dün, 10:47
İstanbul’da çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri yer aldı. Görüşme sırasında üstünde durulan anlaşmanın, Ukrayna’nın Odessa limanı yakınında bir güvenli bölge oluşturulmasını ve buraya gidip gelen gemilerin Türkiye ve BM yetkilileri tarafından denetimden geçirilmesini içerdiği belirtiliyor. Böylelikle, gemilerin Ukrayna’ya silah kaçırmak için kullanılmadığı kontrol edilmiş olacak.
Ukrayna’daki tahılın çıkarılamamasının sebeplerinden biri, Kiev güçlerinin Karadeniz’deki limanlar çevresine mayın döşemiş olmasıydı. Görüşmeler sırasında Ukrayna’nın da tahıl gemilerinin güvenli bir biçimde hareket edebilmesi için mayınların bir kısmını temizlemeyi kabul ettiği ve mayın döşenmiş alanlardan geçtikleri sırada yük gemilerine Ukrayna gemilerin eşlik edeceği kaydediliyor.
Barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna delegasyonlarını bir araya getiren son görüşme de yine İstanbul’da mart sonunda gerçekleştirilmişti. Taraflar arasında yapılacak barış anlaşmasının genel hatları üstünde anlaşılan bu görüşmenin ardından Ukrayna bazı maddeler konusunda geri adım atmış, daha sonra da görüşmeler tıkanmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
Ukrayna krizi
Rusya: İstanbul’daki görüşmede tahılın Ukrayna’dan çıkarılmasına ilişkin bir teklif paketi sunduk
13 Temmuz, 16:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала