https://tr.sputniknews.com/20220715/sakiz-adasinda-cesedi-bulunan-gocmenin-aclik-ve-susuzluktan-oldugu-iddia-edildi-1058733524.html

Sakız Adası'nda cesedi bulunan göçmenin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi

Sakız Adası'nda cesedi bulunan göçmenin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi

Sakız Adası'ndaki dağlık alanda cesedi bulunan düzensiz göçmenin Türkiye'ye geri itilmek korkusuyla saklanırken, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T00:29+0300

2022-07-15T00:29+0300

2022-07-15T00:29+0300

dünya

sakız adası

mülteci

yunanistan

göçmen

açlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102714/95/1027149554_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_b9f139a9ee79a955c28a9a29fa1ec73b.jpg

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası’ndaki dağlık alanda 8 Temmuz'da bulunan 24 yaşındaki Somalili Hüda Ali Ahmed'e ait ceset, Fransa'dan gelen erkek kardeşi Abu Abdul Fatah tarafından teşhis edildi.Ahmed'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kardeşi düzensiz göçmenin ölümünün aşırı yorgunluk, açlık ve susuzluğa bağlı olabileceğini ifade etti.'Susuzluk ve açlıktan parmağını bile kımıldatamıyormuş'Fransa'da ikamet eden Abdul Fatah kardeşinin başına gelenleri şu sözlerle anlattı:"Duyduğum kadarıyla, (düzensiz) göçmenler (Ada'ya) vardığında altı kişilik gruplara ayrılmış. Kardeşim de dördü kız, ikisi erkek altı kişilik bir gruba dahilmiş ve birlikte dağa çıkmışlar. Teknede daha çok kişi varmış. Duyduğumuz kadarıyla sanırım yaklaşık 30 kişi. Türkiye'ye geri itilmekten korkuyorlarmış, o nedenle küçük gruplara ayrılıp çalılıkların arasında günlerce saklanmışlar. Böylesi bir sıcakta, onlar için bir günden fazla saklanmak zordu ve maalesef kardeşim yürüyemediği için dağda kalmış. Dört gün boyunca saklandığı için susuzluk ve açlıktan parmağını bile kımıldatamıyormuş."Abdul Fatah, kardeşiyle en son Ada'ya ulaştığı 30 Haziran'da görüştüğünü belirterek, kardeşinin, yetkilerce yakalanmak korkusuyla dağlara kaçtıklarını anlattığını aktardı.Kardeşiyle birlikte dağda saklanan Abdahaman ismindeki bir kişinin kardeşine su bulmak için uzaklaştığını anlatan Abdul Fatah, geri dönüş yolunda yakalanan Abdahaman'ın polis tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildiğini ve kendisiyle Türkiye'den konuşarak yaşananları anlattığını savundu.

sakız adası

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sakız adası, mülteci, yunanistan, göçmen, açlık