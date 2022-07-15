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Samsun'da sünnet düğününe silahlı saldırı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'da sünnet düğününe silahlı saldırı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T01:43+0300
2022-07-15T01:44+0300
türkiye
sünnet
silahlı saldırı
samsun
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İddiaya göre, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.Olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210918/adanada-dugunde-istek-parca-kavgasi-gelinin-abisi-erkek-tarafindan-6-kisiyi-silahla-vurdu-1049011152.html
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sünnet, silahlı saldırı, samsun

Samsun'da sünnet düğününe silahlı saldırı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

01:43 15.07.2022 (güncellendi: 01:44 15.07.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.
Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.
Olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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