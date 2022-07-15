https://tr.sputniknews.com/20220715/sezgin-baran-korkmaz-abdye-iade-edildi-1058771918.html

Sezgin Baran Korkmaz, ABD’ye iade edildi

Sezgin Baran Korkmaz, ABD’ye iade edildi

ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere Avusturya’dan ABD’ye iade... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T23:46+0300

2022-07-15T23:46+0300

2022-07-15T23:47+0300

dünya

sezgin baran korkmaz

iade

abd

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ABD’nin geçen yıl ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlamalarından Avusturya’dan iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi.Korkmaz'ın Adalet Bakanlığı'na bağlı güvenlik gücü US Marshals'ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine geldiğini bildirildi.Sözcü'nün aktardığına göre Sezgin Baran Korkmaz, 70 gün sonra jüri önüne çıkarılacak. Korkmaz’ın ABD’deki avukatları mahkemeden ek süre isteyebilecek. Bu nedenle Utah Eyaleti’ndeki St. Lake City mahkemesinin başlama tarihi uzayabilecek.İki kardeş mahkum olmuştuABD’de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.‘Kingston Kardeşler’in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen’in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.Türkiye'de de dava açılmıştıSBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine Türkiye’de de dava açılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/avusturyada-tutuklu-bulunan-sezgin-baran-korkmazin-abdye-iadesi-kesinlesti-1058600195.html

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