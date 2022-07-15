https://tr.sputniknews.com/20220715/silide-boyu-5-metreyi-asan-balik-panikletti-yerli-halk-hayra-alamet-degil-diyor-1058754819.html
Şili'de boyu 5 metreyi aşan balık panikletti, yerli halk 'Hayra alamet değil' diyor
Şili'de boyu 5 metreyi aşan balık panikletti, yerli halk 'Hayra alamet değil' diyor
Japonya'da 2011'deki büyük deprem felaketinin hemen öncesinde bölgede görülen balıkların cinsinden bir diğerinin Şili'de yakalanması 'Kötü bir şeyin habercisi... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:46+0300
2022-07-15T14:46+0300
2022-07-15T14:46+0300
yaşam
şili
balık
deprem
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Şili'nin Arica kentinde balıkçılar tarafından yakalanan ve boyu 5 metreyi aşan bir kürek balığının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılırken halkın bir kesimi tarafından da kötüye işaret olarak yorumlandı. Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011'deki deprem ve tsunaminin hemen öncesinde de bu balıklardan onlarcası kıyıya yakın yerlerde görüldükleri için 'geleceğin habercisi' olarak görülen bu balıklar bazı vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada bazı kullanıcıların balığın karaya çıkarılmasının başlarına kötü iş açacağını düşünürken bazıları da normalde derin sularda yüzen bu balıkların tektonik hareketlenmeden ötürü yüzeye çıkmış olabileceğini yazdı. Derinlerde yaşayan kürek balıkları yalnızca hastayken, ölmek üzereyken ya da üremek için su yüzeyine yaklaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/deniz-kaplumbagalari-depremleri-algilayabilir-mi-1053990011.html
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şili, balık, deprem
Şili'de boyu 5 metreyi aşan balık panikletti, yerli halk 'Hayra alamet değil' diyor
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Japonya'da 2011'deki büyük deprem felaketinin hemen öncesinde bölgede görülen balıkların cinsinden bir diğerinin Şili'de yakalanması 'Kötü bir şeyin habercisi mi?' yorumları yaptırdı.
Şili'nin Arica kentinde balıkçılar tarafından yakalanan ve boyu 5 metreyi aşan bir kürek balığının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılırken halkın bir kesimi tarafından da kötüye işaret olarak yorumlandı.
Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011'deki deprem ve tsunaminin hemen öncesinde de bu balıklardan onlarcası kıyıya yakın yerlerde görüldükleri için 'geleceğin habercisi' olarak görülen bu balıklar bazı vatandaşları tedirgin etti.
Sosyal medyada bazı kullanıcıların balığın karaya çıkarılmasının başlarına kötü iş açacağını düşünürken bazıları da normalde derin sularda yüzen bu balıkların tektonik hareketlenmeden ötürü yüzeye çıkmış olabileceğini yazdı.
Derinlerde yaşayan kürek balıkları yalnızca hastayken, ölmek üzereyken ya da üremek için su yüzeyine yaklaşıyor.