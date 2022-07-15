Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220715/silide-boyu-5-metreyi-asan-balik-panikletti-yerli-halk-hayra-alamet-degil-diyor-1058754819.html
Şili'de boyu 5 metreyi aşan balık panikletti, yerli halk 'Hayra alamet değil' diyor
Şili'de boyu 5 metreyi aşan balık panikletti, yerli halk 'Hayra alamet değil' diyor
Japonya'da 2011'deki büyük deprem felaketinin hemen öncesinde bölgede görülen balıkların cinsinden bir diğerinin Şili'de yakalanması 'Kötü bir şeyin habercisi... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:46+0300
2022-07-15T14:46+0300
yaşam
şili
balık
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058755211_0:24:3191:1819_1920x0_80_0_0_539efba2b067cbbee0b7a7618fb9a744.jpg
Şili'nin Arica kentinde balıkçılar tarafından yakalanan ve boyu 5 metreyi aşan bir kürek balığının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılırken halkın bir kesimi tarafından da kötüye işaret olarak yorumlandı. Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011'deki deprem ve tsunaminin hemen öncesinde de bu balıklardan onlarcası kıyıya yakın yerlerde görüldükleri için 'geleceğin habercisi' olarak görülen bu balıklar bazı vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada bazı kullanıcıların balığın karaya çıkarılmasının başlarına kötü iş açacağını düşünürken bazıları da normalde derin sularda yüzen bu balıkların tektonik hareketlenmeden ötürü yüzeye çıkmış olabileceğini yazdı. Derinlerde yaşayan kürek balıkları yalnızca hastayken, ölmek üzereyken ya da üremek için su yüzeyine yaklaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/deniz-kaplumbagalari-depremleri-algilayabilir-mi-1053990011.html
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058755211_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_7432b8a1391957e7cacb60b8c74f65cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şili, balık, deprem

Şili'de boyu 5 metreyi aşan balık panikletti, yerli halk 'Hayra alamet değil' diyor

14:46 15.07.2022
© AFP 2022 / ANA FERNANDEZŞili- Balık
Şili- Balık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / ANA FERNANDEZ
Abone olTelegram
Japonya'da 2011'deki büyük deprem felaketinin hemen öncesinde bölgede görülen balıkların cinsinden bir diğerinin Şili'de yakalanması 'Kötü bir şeyin habercisi mi?' yorumları yaptırdı.
Şili'nin Arica kentinde balıkçılar tarafından yakalanan ve boyu 5 metreyi aşan bir kürek balığının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılırken halkın bir kesimi tarafından da kötüye işaret olarak yorumlandı.
Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011'deki deprem ve tsunaminin hemen öncesinde de bu balıklardan onlarcası kıyıya yakın yerlerde görüldükleri için 'geleceğin habercisi' olarak görülen bu balıklar bazı vatandaşları tedirgin etti.
Sosyal medyada bazı kullanıcıların balığın karaya çıkarılmasının başlarına kötü iş açacağını düşünürken bazıları da normalde derin sularda yüzen bu balıkların tektonik hareketlenmeden ötürü yüzeye çıkmış olabileceğini yazdı.
Derinlerde yaşayan kürek balıkları yalnızca hastayken, ölmek üzereyken ya da üremek için su yüzeyine yaklaşıyor.
Yeşil kaplumbağa yavruları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
DÜNYA
Deniz kaplumbağaları, sismik hareketleri algılayabilir mi?
18 Şubat, 13:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала