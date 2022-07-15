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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:16+0300
2022-07-15T15:16+0300
türkiye
sivas
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene
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Sivas'ta yaşayan 80 yaşındaki A.K.'ye 13 gün önce kene yapıştı.Rahatsızlanan A.K., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K., yaşam mücadelesini kaybetti.A.K.'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

15:16 15.07.2022
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta yaşayan 80 yaşındaki A.K.'ye 13 gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan A.K., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K., yaşam mücadelesini kaybetti.

A.K.'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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