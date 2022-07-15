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https://tr.sputniknews.com/20220715/suudi-arabistan-rusyadan-mazot-ithalatini-ikiye-katladi-1058734089.html
Suudi Arabistan, Rusya’dan mazot ithalatını ikiye katladı
Suudi Arabistan, Rusya’dan mazot ithalatını ikiye katladı
Suudi Arabistan’ın, elektrik üretimi için bu yılın ikinci çeyreğinde Rusya’dan mazot ithalatını ikiye çıkardığı belirtildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T00:45+0300
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dünya
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mazot
suudi
ithalat
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Reuters’ın aktardığı haberde, “Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak amacıyla ikinci çeyrekte elektrik santralleri için Rus akaryakıt ithalatını iki katından fazla artırdı” ifadesine yer verildi.Refinitiv Eikon gemi takip sisteminin verilerine göre Suudi Arabistan, bu yılın nisan-haziran döneminde Rusya’dan 647 bin ton mazot ithal etti. Bir yıl önce aynı dönemde 320 bin ton mazot ithal edilmişti.Haberde, Suudi Arabistan’a artan akaryakıt satışının ABD Başkanı Joe Biden’ın karşı karşıya olduğu sorunu gösterdiği kaydedildi. Zira Biden yönetimi, Rusya’yı tecrit etmeye ve enerji kaynaklarının ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmaya çalışıyor. Ayrıca birçok ülkenin Rusya’dan alımları yasaklarken veya caydırırken Çin, Hindistan ve bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin aksine ithalatı artırdığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/biden-kasikci-vakasiyla-ilgili-goruslerim-net-suudi-arabistan-ziyaretimde-tekrar-iletecegim-1058713499.html
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rusya, mazot, suudi, ithalat, abd, joe biden

Suudi Arabistan, Rusya’dan mazot ithalatını ikiye katladı

00:45 15.07.2022
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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Suudi Arabistan’ın, elektrik üretimi için bu yılın ikinci çeyreğinde Rusya’dan mazot ithalatını ikiye çıkardığı belirtildi.
Reuters’ın aktardığı haberde, “Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak amacıyla ikinci çeyrekte elektrik santralleri için Rus akaryakıt ithalatını iki katından fazla artırdı” ifadesine yer verildi.
Refinitiv Eikon gemi takip sisteminin verilerine göre Suudi Arabistan, bu yılın nisan-haziran döneminde Rusya’dan 647 bin ton mazot ithal etti. Bir yıl önce aynı dönemde 320 bin ton mazot ithal edilmişti.
Haberde, Suudi Arabistan’a artan akaryakıt satışının ABD Başkanı Joe Biden’ın karşı karşıya olduğu sorunu gösterdiği kaydedildi. Zira Biden yönetimi, Rusya’yı tecrit etmeye ve enerji kaynaklarının ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmaya çalışıyor. Ayrıca birçok ülkenin Rusya’dan alımları yasaklarken veya caydırırken Çin, Hindistan ve bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin aksine ithalatı artırdığı kaydedildi.
Kudüs'ü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid, 'ABD ile İsrail arasındaki kopmaz bağlar ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine dair taahhütlerinin' teyit edildiği ortak bildiri imzalamalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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