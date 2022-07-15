https://tr.sputniknews.com/20220715/suudi-arabistan-rusyadan-mazot-ithalatini-ikiye-katladi-1058734089.html

Suudi Arabistan, Rusya’dan mazot ithalatını ikiye katladı

Suudi Arabistan, Rusya’dan mazot ithalatını ikiye katladı

Suudi Arabistan’ın, elektrik üretimi için bu yılın ikinci çeyreğinde Rusya’dan mazot ithalatını ikiye çıkardığı belirtildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T00:45+0300

2022-07-15T00:45+0300

2022-07-15T00:45+0300

dünya

rusya

mazot

suudi

ithalat

abd

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044028103_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_8f464f1e8e25b6f67b76df5bca3c30d1.jpg

Reuters’ın aktardığı haberde, “Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak amacıyla ikinci çeyrekte elektrik santralleri için Rus akaryakıt ithalatını iki katından fazla artırdı” ifadesine yer verildi.Refinitiv Eikon gemi takip sisteminin verilerine göre Suudi Arabistan, bu yılın nisan-haziran döneminde Rusya’dan 647 bin ton mazot ithal etti. Bir yıl önce aynı dönemde 320 bin ton mazot ithal edilmişti.Haberde, Suudi Arabistan’a artan akaryakıt satışının ABD Başkanı Joe Biden’ın karşı karşıya olduğu sorunu gösterdiği kaydedildi. Zira Biden yönetimi, Rusya’yı tecrit etmeye ve enerji kaynaklarının ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmaya çalışıyor. Ayrıca birçok ülkenin Rusya’dan alımları yasaklarken veya caydırırken Çin, Hindistan ve bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin aksine ithalatı artırdığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220714/biden-kasikci-vakasiyla-ilgili-goruslerim-net-suudi-arabistan-ziyaretimde-tekrar-iletecegim-1058713499.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, mazot, suudi, ithalat, abd, joe biden