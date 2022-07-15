https://tr.sputniknews.com/20220715/suudi-arabistandan-hava-sahasini-israili-de-kapsayacak-sekilde-tum-sivil-ucuslara-acma-karari-1058742585.html

Suudi Arabistan'dan hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı

Suudi Arabistan'dan hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi Riyad yönetimi, hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T10:45+0300

2022-07-15T10:45+0300

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joe biden

suudi arabistan

israil

uçuş

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ABD Başkanı Biden'ın Riyad ziyareti öncesinde Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde açma kararı aldı.Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suudi Arabistan, uluslararası hava sahasını kullanan sivil uçuşlar arasında ayrım yapmamayı öngören 1944 Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na uyma ve uluslararası havacılık bağlantısını sağlama çabaları doğrultusunda ülkenin hava sahasını, Sivil Havacılık Otoritesi taleplerini yerine getiren tüm uçuşlara açma kararı aldı."Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın, Suudi Arabistan'ın 'tarihi bir kararla' hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.ABD Başkanı Joe Biden, dün, İsrail ve Filistin'den sonra Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçeceğine değinerek şunları söylemişti: "Yarın (15 Temmuz 2022) İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan Başkanı olacağım. Bu, önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliği ile görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım: Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj."

https://tr.sputniknews.com/20220714/israil-cumhurbaskani-herzogla-tokalasan-joe-biden-boslugu-da-es-gecmedi-1058727050.html

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