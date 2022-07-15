https://tr.sputniknews.com/20220715/top-gun-maverick-titanicin-rekorunu-kirdi-1058749582.html
Top Gun: Maverick, Titanic'in rekorunu kırdı
Top Gun: Maverick, Titanic'in rekorunu kırdı
Mayıs ayının son haftasında vizyona giren, Tom Cruise'un başrolde yer aldığı 'Top Gun: Maverick', tüm zamanların en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T12:54+0300
2022-07-15T12:54+0300
2022-07-15T12:57+0300
titanic
top gun: maverick
yaşam
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056699996_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32ea9b0b15aaf7a551e572e6e28162a7.jpg
Tom Cruise’un yeni filmi ‘Top Gun: Maverick’ rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tony Scott imzalı orijinal 'Top Gun'dan 36 yıl sonra gelen devam filmi, 1 milyar doları geçen hasılatıyla Tom Cruise'un kariyerinde en çok izlenen film olma unvanını elde etti. Cruise'un kariyer rekorunın yanı sıra film, yeni bir hasılat rekoru daha kırdı.Mayıs ayının son haftasında vizyona giren 'Top Gun: Maverick' vizyon yolculuğuna halen başarıyla devam ederken, dünya çapındaki hasılatı 1 milyar dolar sınırını geçtiği için şimdilik 2022'nin en çok kazanan filmleri listesinde ilk sırada yer alıyor. 'Top Gun: Maverick'in yeni rekoru ise ABD gişesinde gerçekleşti.NTV’nin aktardığına göre film, tüm zamanların en ikonik ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 tarihli 'Titanic'in toplam hasılatını geçerek, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde (ABD ve Kanada) en çok kazanan filmi oldu. Toplam 600 milyon 7 dolarlık kazancıyla 'Titanic' tam 25 yıldır, Paramount'ın en başarılı filmiydi, fakat artık bu unvan da 601 milyon 9 dolar ile 'Top Gun: Maverick'in elinde.Top Gun: Maverick, 100 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde eden ilk film olmuştu. Joseph Kosinski'nin yönettiği film, ABD'de Anma Günü'nde vizyona girmiş, bu federal tatil gününü de kapsayan ilk dört günde 156 milyon dolar hasılat elde ederek, 'Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu' filminin 2007 yılından beri elinde tuttuğu Anma Günü rekorunu da kırmıştı.178 milyon dolar bütçeye sahip olan film, pilot Pete 'Maverick' Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/tom-cruise-top-gun-maverickle-kendi-hasilat-rekorunu-kirdi-1056832376.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056699996_188:0:836:486_1920x0_80_0_0_d8966490d154ef1cbbb53add1c3e7e28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
titanic, top gun: maverick, rekor
Top Gun: Maverick, Titanic'in rekorunu kırdı
12:54 15.07.2022 (güncellendi: 12:57 15.07.2022) Abone ol
Mayıs ayının son haftasında vizyona giren, Tom Cruise'un başrolde yer aldığı 'Top Gun: Maverick', tüm zamanların en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 tarihli 'Titanic'in toplam hasılatını geçerek, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde en çok kazanan filmi oldu.
Tom Cruise’un yeni filmi ‘Top Gun: Maverick’ rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tony Scott imzalı orijinal 'Top Gun'dan 36 yıl sonra gelen devam filmi, 1 milyar doları geçen hasılatıyla Tom Cruise'un kariyerinde en çok izlenen film olma unvanını elde etti. Cruise'un kariyer rekorunın yanı sıra film, yeni bir hasılat rekoru daha kırdı.
Mayıs ayının son haftasında vizyona giren 'Top Gun: Maverick' vizyon yolculuğuna halen başarıyla devam ederken, dünya çapındaki hasılatı 1 milyar dolar sınırını geçtiği için şimdilik 2022'nin en çok kazanan filmleri listesinde ilk sırada yer alıyor. 'Top Gun: Maverick'in yeni rekoru ise ABD gişesinde gerçekleşti.
NTV’nin aktardığına göre film, tüm zamanların en ikonik ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 tarihli 'Titanic'in toplam hasılatını geçerek, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde (ABD ve Kanada) en çok kazanan filmi oldu. Toplam 600 milyon 7 dolarlık kazancıyla 'Titanic' tam 25 yıldır, Paramount'ın en başarılı filmiydi, fakat artık bu unvan da 601 milyon 9 dolar ile 'Top Gun: Maverick'in elinde.
Top Gun: Maverick, 100 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde eden ilk film olmuştu. Joseph Kosinski'nin yönettiği film, ABD'de Anma Günü'nde vizyona girmiş, bu federal tatil gününü de kapsayan ilk dört günde 156 milyon dolar hasılat elde ederek, 'Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu' filminin 2007 yılından beri elinde tuttuğu Anma Günü rekorunu da kırmıştı.
178 milyon dolar bütçeye sahip olan film, pilot Pete 'Maverick' Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor.