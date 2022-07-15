https://tr.sputniknews.com/20220715/top-gun-maverick-titanicin-rekorunu-kirdi-1058749582.html

Top Gun: Maverick, Titanic'in rekorunu kırdı

Top Gun: Maverick, Titanic'in rekorunu kırdı

Mayıs ayının son haftasında vizyona giren, Tom Cruise'un başrolde yer aldığı 'Top Gun: Maverick', tüm zamanların en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T12:54+0300

2022-07-15T12:54+0300

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titanic

top gun: maverick

yaşam

rekor

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Tom Cruise’un yeni filmi ‘Top Gun: Maverick’ rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tony Scott imzalı orijinal 'Top Gun'dan 36 yıl sonra gelen devam filmi, 1 milyar doları geçen hasılatıyla Tom Cruise'un kariyerinde en çok izlenen film olma unvanını elde etti. Cruise'un kariyer rekorunın yanı sıra film, yeni bir hasılat rekoru daha kırdı.Mayıs ayının son haftasında vizyona giren 'Top Gun: Maverick' vizyon yolculuğuna halen başarıyla devam ederken, dünya çapındaki hasılatı 1 milyar dolar sınırını geçtiği için şimdilik 2022'nin en çok kazanan filmleri listesinde ilk sırada yer alıyor. 'Top Gun: Maverick'in yeni rekoru ise ABD gişesinde gerçekleşti.NTV’nin aktardığına göre film, tüm zamanların en ikonik ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 tarihli 'Titanic'in toplam hasılatını geçerek, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde (ABD ve Kanada) en çok kazanan filmi oldu. Toplam 600 milyon 7 dolarlık kazancıyla 'Titanic' tam 25 yıldır, Paramount'ın en başarılı filmiydi, fakat artık bu unvan da 601 milyon 9 dolar ile 'Top Gun: Maverick'in elinde.Top Gun: Maverick, 100 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde eden ilk film olmuştu. Joseph Kosinski'nin yönettiği film, ABD'de Anma Günü'nde vizyona girmiş, bu federal tatil gününü de kapsayan ilk dört günde 156 milyon dolar hasılat elde ederek, 'Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu' filminin 2007 yılından beri elinde tuttuğu Anma Günü rekorunu da kırmıştı.178 milyon dolar bütçeye sahip olan film, pilot Pete 'Maverick' Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220531/tom-cruise-top-gun-maverickle-kendi-hasilat-rekorunu-kirdi-1056832376.html

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