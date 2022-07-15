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TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı: Hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye'ye destek olmaya devam edeceğiz
TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı: Hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye'ye destek olmaya devam edeceğiz
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:45+0300
2022-07-15T15:45+0300
türkiye
tüsiad
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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tüsiad, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz

TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı: Hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye'ye destek olmaya devam edeceğiz

15:45 15.07.2022
© WikipediaTÜSİAD
TÜSİAD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Wikipedia
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Altı yıl önce yaşanan hain darbe girişimini demokrasiye sahip çıkmak için yaşamlarını ortaya koyarak engelleyen güvenlik güçlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.
Laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı ile demokratik kurumlarımızın, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, yaşamlarını ortaya koyan vatandaşlarımıza duyduğumuz minnetin en somut ifadesi olmalıdır.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
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