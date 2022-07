Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden ilk uzun fragman

https://tr.sputniknews.com/20220715/yuzuklerin-efendisi-guc-yuzukleri-dizisinden-ilk-uzun-fragman-1058748850.html

Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden (The Rings of Power) ilk uzun fragman yayınlandı. 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek.1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olma özelliğini de elinde bulunduran dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.

