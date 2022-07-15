https://tr.sputniknews.com/20220715/yuzuklerin-efendisi-guc-yuzukleri-dizisinden-ilk-uzun-fragman-1058748850.html
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden ilk uzun fragman
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden ilk uzun fragman
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması 'Güç Yüzükleri'nden ilk uzun fragman paylaşıldı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da izleyicilerle... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T12:30+0300
2022-07-15T12:30+0300
2022-07-15T12:38+0300
yüzüklerin efendisi
dizi
yaşam
fragman
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Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden (The Rings of Power) ilk uzun fragman yayınlandı. 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek.1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olma özelliğini de elinde bulunduran dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.
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yüzüklerin efendisi, dizi, fragman
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden ilk uzun fragman
12:30 15.07.2022 (güncellendi: 12:38 15.07.2022) Abone ol
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması 'Güç Yüzükleri'nden ilk uzun fragman paylaşıldı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da izleyicilerle buluşacak.
Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden (The Rings of Power) ilk uzun fragman yayınlandı. 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek.
1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olma özelliğini de elinde bulunduran dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.