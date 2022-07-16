https://tr.sputniknews.com/20220716/abd-baskani-biden-ortadogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1058784273.html

ABD Başkanı Biden: Ortadoğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz

ABD Başkanı Biden: Ortadoğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Orta Doğu bölgesinde aktif bir ortak olmaya devam edeceğini belirterek, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T17:39+0300

2022-07-16T17:39+0300

2022-07-16T17:39+0300

savunma

joe biden

cidde

ortadoğu

abd işgali

afganistan işgali

irak işgali

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ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuştu.Konuşmasında Rusya, Çin ve İran'ı hedef alan Biden, "Ortadoğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız" dedi.İran ile nükleer görüşmelere de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.Bölgede ABD güçlerinin katıldığı savaşların halihazırda devam etmediğini ve bu durumdan gurur duyduklarını aktaran Biden, "Bölgede hiçbir ülkenin bir diğerini askeri yollarla kontrol etmesine izin vermeyeceğiz." sözlerini sarf etti.Bölgede uzun yıllar boyunca işgalci devlet olarak faaliyet gösteren ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan ABD'nin 46. Devlet Başkanı Biden konuşmasında, "ABD, kurallara dayalı uluslararası düzene katkıda bulunan ülkelerle ortaklığını desteklemek ve güçlendirmek için çalışacak. Bu ülkelerin de kendilerini dış tehditlere karşı koruyabilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı ayrıca, bölge ülkelerinde insan haklarının güvence altına alınmasının önemini belirterek, "ABD her zaman insan haklarını destekleyecektir. Gelecek, nüfuslarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran ülkeler tarafından kazanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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joe biden, cidde, ortadoğu, abd işgali, afganistan işgali, irak işgali