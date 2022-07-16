https://tr.sputniknews.com/20220716/abdli-senator-paul-eski-sscb-ulkelerini-natoya-dahil-etmeye-son-vermeliyiz-1058781608.html

ABD'li senatör Paul: Eski SSCB ülkelerini NATO'ya dahil etmeye son vermeliyiz

ABD'li senatör Paul: Eski SSCB ülkelerini NATO'ya dahil etmeye son vermeliyiz

ABD'li senatör Rand Paul, eski SSCB ülkelerini NATO'ya dahil etmeye son verilmesi yönünde çağrı yaptı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T13:38+0300

2022-07-16T13:38+0300

2022-07-16T13:38+0300

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American Conservative dergisi için bir yazı kaleme alan Paul, Batı ile Rusya arasındaki savaşın nükleer Armageddon savaşına dönüşmese bile yıkıcı olacağını ve sadece Avrupa coğrafyasıyla sınırlı kalmayacağını belirtti.Bu tablo karşısında, siyasi ve duygusal kazanımlar elde etmek için artık kelime oyunlarını bırakmaları gerektiğini kaydeden Paul, "NATO'nun genişlemesini tartışırken, geri kalan eski SSCB ülkelerinin İttifak'a kabul edilmeyeceği konusunda net olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışını da paylaşan Paul, "Rus işgalinden önce 'hayır' diyordum. Fakat Rusya'nın eylemlerine bakınca, onların NATO'ya kabulüne 'karşı' olmayı bırakıp 'nötr' tutuma geçiş yaptım" dedi.Eski SCCB ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya, 2004 yılında alınan beşinci genişleme kararı kapsamında NATO üyesi olmuştu.

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abd, rusya, nato