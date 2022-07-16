https://tr.sputniknews.com/20220716/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-abdnin-fetoyu-asla-iade-etmeyecegini-dusunuyorum-1058773676.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü asla iade etmeyeceğini düşünüyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü asla iade etmeyeceğini düşünüyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'yü asla iade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü FETÖ'yü iade ederse bir daha... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T00:48+0300

2022-07-16T00:48+0300

2022-07-16T00:49+0300

politika

15 temmuz darbe girişimi

darbe

numan kurtulmuş

fetö

abd

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Kurtulmuş, Habertürk TV'deki "15 Temmuz Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin uzun yıllar çok irdelenmesi gerektiğini, aydınlatılacak çok tarafları olduğunu ve bunların hep birlikte aydınlığa çıkarılacağını söyledi.'Devlet ele geçirilecek bir yer değildir'Kurtulmuş, devletin ele geçirilecek bir yer olmadığını vurgulayarak, "FETÖ, 85 milyon vatandaşımız adına 'Devleti biz yöneteceğiz.' diyerek harekete geçiyor. Birilerinin devleti ele geçireceği bir yer olmaktan devlet kurtarılmalıdır. Bunun tek yolu, demokratik kurum ve kuralların şeffaf, açık bir şekilde işletilmesidir. Türkiye, 15 Temmuz'a bir günde gelmedi. Bugün eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün konuşanlar farklı şeyler konuşuyor olacaktı. Bu konuda herkesin samimi olması lazım. 15 Temmuz, iyi planlanmış, uzun yıllar çalışılmış bir darbe teşebbüsüdür. Esas kahraman milletimizdir. Arkalarına bakmadan sokağa çıktılar. Sayın Erdoğan'ın korkusuzca sahaya çıkması ve 'Ben buradayım, hep beraber direniyoruz.' mesajı vermesi darbeyi döndürmüştür." diye konuştu.Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan sonra bütün siyasi partilerin darbeye karşı duruşunu devam ettirebilmesini çok istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:'Devlette kimsenin bir ayrıcalığı yoktur'Devlette kimsenin bir ayrıcalığı olmadığını belirten Kurtulmuş, "Ayrıcalığı ortaya koyan liyakat, ehliyet ve millete ve devlete sadakattir. FETÖ ilk kez 1973'te harp okullarına giriş sınavlarında soruları çalmış, o zaman AK Parti yok. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine girmiş. Çok kirli, çok karışık, çok karmaşık bir yapıyla karşı karşıya kalmışız." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, FETÖ konusunda çok büyük bir mücadele verildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'deki bütün darbelerin yurtdışı destekli olduğu aşikardır'Devlete liyakatli, ehliyetli, devlete, millete sadakatli insanların yerleştirilmesi gerektiğini anlatan Kurtulmuş, yaşananlardan ders çıkarılmasının önem taşıdığını söyledi.Kurtulmuş, Fethullah Gülen'in Amerika'dan iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'yü asla iade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü FETÖ'yü iade ederse bir daha yerkürede kendisi için kullanışlı hiçbir piyon bulamaz. Türkiye'deki bütün darbelerin yurt dışı destekli olduğu aşikardır." yanıtını verdi.Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz başarılı olsa bir iç savaşın çıkacağının açıkça görüldüğünü vurgulayarak, "Çok kanlı bir darbe yapacaklardı. Eğer böyle bir niyette olmasalar niye halkın üstüne ateş açsınlar? Türkiye, bu bölgede küçük bir ülke olsun, kendisine hangi ödevler veriliyorsa yapsın, öyle büyük idealler içerisinde olmasın, böyle bir Türkiye istiyorlardı. Türkiye, milletin ferasetiyle, inancıyla, direnciyle, demokrasiye olan bağlılığıyla, sokaklardaki ortaya koymuş olduğu mücadeleyle o büyük belayı bertaraf etmiş oldu. Kendi bağımsız, güçlü, büyük Türkiye istikametinde adımlarını birer birer atarak yoluna devam ediyor. Allah, Türkiye'yi bu yolda daha güçlü hale getirsin." değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası olması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220715/bakan-soylu-15-temmuz-destanina-kufreden-seref-yoksunu-izmir-polisimiz-tarafindan-gozaltina-alindi-1058764585.html

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15 temmuz darbe girişimi, darbe, numan kurtulmuş, fetö, abd