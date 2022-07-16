https://tr.sputniknews.com/20220716/ak-parti-sozcusu-celikten-kilicdarogluna-fetoy-tek-satirla-gecistirdi-1058780349.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: FETÖ'y tek satırla geçiştirdi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: FETÖ'y tek satırla geçiştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 'FETÖ'yü tek... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T12:00+0300

2022-07-16T12:00+0300

2022-07-16T12:00+0300

politika

ömer çelik

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

açıklama

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz direnişini gölgelemek adına' hamle gerçekleştirdiğini, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz'da darbecilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını ifade etti.Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimini tek tweet ile geçiştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir dizi paylaşımda bulunduğunu kaydeden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:"Üstelik, FETÖ'yü gücendirmeyecek şekilde yazdı, 'milletimize kasteden hain terör örgütü'nün ismini zikredemedi! Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor. 'Kontrollü darbe' yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ'yü tek satırla geçiştirip devletin başı olan Cumhurbaşkanı'mızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa'nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar."'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini dirayetle koruduğunu' söyleyen Çelik, uluslararası ilişkilerin, sözleşme ve müzakerelere göre yürütüldüğünü, Türkiye'nin müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirdiğini, hassasiyetlerini kayıt altına aldırdığını bildirdi.FETÖ'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde uluslararası bir metinde 'terör örgütü' olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz davrandığının, tüm tarafların bildiği bir gerçek olduğunu vurguladı.Çelik, mevcut CHP yönetiminin, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesinin kırık ve notunun da ortada olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"CHP yönetimi, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Karabağ'a kadar bir dizi meselede Türkiye'nin hasımlarının yanında konumlanmıştır. Bu haliyle CHP'nin 'ulusal güvenlik dersi' verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur. 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'mızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yürütülen tüm görüşmeler, devlet geleneklerimize ve diplomatik kurallara göre yapılmaktadır. Görev yapan arkadaşlarımız bu yüksek görev bilincine sahiptir. Belli odakların sürekli olarak belirli devlet görevlilerini hedef alması, 'helalleşme' çağrısının en ağır vesayet günlerinin 'hesaplaşma' amacını güttüğünü göstermektedir."Çelik ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:"Dertlerinin F-35 veya S-400 olmadığının pekala farkındayız. Ne tür kurnazlığa başvururlarsa başvursunlar, aziz milletimizin 15 Temmuz direnişini ve Cumhurbaşkanı'mızın o direnişe liderliğini itibarsızlaştıramayacaklar. Cumhurbaşkanı'mız her zeminde Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumaya devam ediyor. Dışarıdan ve içerden çok şey söylendi ama kazanan hep Türkiye oldu. 15 Temmuz direnişi bir kere daha gösterdi: Türkiye yenilmez."

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ömer çelik, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), açıklama, kemal kılıçdaroğlu