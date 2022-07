AK Partili Bulut: Ekonomik bir zorluk yaşanıyor, sebebi biz olmasak da kendimizi mesul tutuyoruz

https://tr.sputniknews.com/20220716/ak-partili-bulut-ekonomik-bir-zorluk-yasaniyor-sebebi-biz-olmasak-da-kendimizi-mesul-tutuyoruz-1058779454.html

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, hayat pahalılığına ilişkin olarak "Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kanal Fırat'a yapmış olduğu ziyarette ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut, “Tarihinde ilk defa bir yıl içerisinde asgari ücrete bu kadar yüklü zam gelmişti. Bunun temel sebebi hakikaten insan merkezli çalıştığımızdan dolayıdır” dedi.Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Bulut, “Bunlar çok zor şeyler tabii pandemi dünyayı ilgilendiren bir şey sadece ülkemizi ilgilendiren bir şey değil ama Elazığ son dönemde hem pandemi hem deprem birde şimdi ekonomik bir sıkıntı yaşanıyor dünya genelinde. Totalde bunlarla mücadele etmek çok kolay değil herkes çok ağır bir psikoloji içerisinde bunu kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.Bulut şunları kaydetti:"Çok zorlu günlerden geçtiğimizi kabul ediyoruz ama şunu söylemek istiyorum, Allah'ın izni ile her karanlığın arkası aydınlık, her gecenin arkası gündüz bunlar geride kaldı gibi. İşte pandemi bitti depremin etkilerini hemen hemen azalttık yok diyecek seviyeye getirdik az bir işimiz kaldı. Bakıyorsunuz ekonomi ile alakalı inşallah yıl sonuna kadar daha bir düzelme olacak.Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem. Biz çözümünden de kendimizi sorumlu tutuyoruz o yüzden devletimiz de vatandaşımızı mağdur etmeme adına elinden gelen her şeyi yapıyor.Tarihinde ilk defa bir yıl içerisinde asgari ücrete bu kadar yüklü zam gelmişti. Bunun temel sebebi hakikaten insan merkezli çalıştığımızdan dolayıdır. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanın olmadığı yerde devlet olmaz. Fiyatlar kontrolsüz arttı hani dünyada petrol fiyatları arttı, döviz ülkemizde arttı hayat pahalı oldu ama hayat pahalılığı bu artışta çok daha fazla oldu. Kontrolsüz bir artış oldu.Buna vatandaşımızı ezdirmemek, sabit gelirliyi ezdirmemek adına ilk defa belki cumhuriyet tarihinde bir yıl içerisinde asgari ücrete yüzde doksanın üzerinde bir zam yapıldı. Bu kısmi bir rahatlama oluşturacaktır."

