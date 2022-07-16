https://tr.sputniknews.com/20220716/alman-medyasi-riyadda-putin-ve-bideni-karsilama-torenleri-arasindaki-farka-dikkat-cekti-1058785741.html
Alman medyası, Riyad’da Putin ve Biden’i karşılama törenleri arasındaki farka dikkat çekti
Alman medyası, Riyad’da Putin ve Biden’i karşılama törenleri arasındaki farka dikkat çekti
Die Welt, ABD Başkanı Joe Biden’in, Suudi Arabistan ziyareti sırasında, daha önce Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gösterilenden çok daha az saygıyla... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:26+0300
2022-07-16T18:26+0300
2022-07-16T18:26+0300
dünya
rusya
abd
suudi arabistan
muhammed bin selman
joe biden
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Daniel-Dylan Böhmer imzalı yazıda, 2017’de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad’ı ziyaret ettiğinde kılıç dansı yapan dans topluluğu tarafından karşılandığı ve ayrı bir otele yerleştirildiği anımsatıldı.İki yıl sonra Putin’e 16 atlıdan oluşan bir kortejin eşlik ettiğini ve Rus liderin, kraliyet ailesine ait saraylardan birinde misafir edildiğini belirten Böhmer, “Bu, en az Trump’ınki kadar şıktı ve gerçekten saygı zirveye ulaşmıştı” diye yazdı.Oysa şimdi Biden’in Riyad’da sıradan törenle karşılandığı kaydedilen yazıda, ABD lideri için dikkat çekici olmayan bir etkinlik programının hazırlandığı belirtilirken şu değerlendirmede bulunuldu: “Onu, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE liderlerinin de yer aldığı Körfez İşbirliği Konseyi’nin oldukça rutin bir toplantısı bekliyor. Konuk olarak Mısır, Irak ve Ürdün çağrıldı. Rusya’nın Ortadoğu’ya etkisindeki muazzam büyüme protokollere de yansıyor.”Alman gazetecinin görüşüne göre, Putin ve Biden’i karşılamadaki fark, Suudi yönetiminin iki ülkeye yönelik tutumunu ve mevcut ihtilafta hangi tarafı tuttuğunu gösteriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/suudi-arabistan-ile-abd-farkli-alanlarda-18-anlasma-ve-mutabakat-zaptina-imza-atti-1058776344.html
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rusya, abd, suudi arabistan, muhammed bin selman, joe biden, vladimir putin
Alman medyası, Riyad’da Putin ve Biden’i karşılama törenleri arasındaki farka dikkat çekti
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Die Welt, ABD Başkanı Joe Biden’in, Suudi Arabistan ziyareti sırasında, daha önce Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gösterilenden çok daha az saygıyla karşılaştığını belirtti.
Daniel-Dylan Böhmer imzalı yazıda, 2017’de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad’ı ziyaret ettiğinde kılıç dansı yapan dans topluluğu tarafından karşılandığı ve ayrı bir otele yerleştirildiği anımsatıldı.
İki yıl sonra Putin’e 16 atlıdan oluşan bir kortejin eşlik ettiğini ve Rus liderin, kraliyet ailesine ait saraylardan birinde misafir edildiğini belirten Böhmer, “Bu, en az Trump’ınki kadar şıktı ve gerçekten saygı zirveye ulaşmıştı” diye yazdı.
Oysa şimdi Biden’in Riyad’da sıradan törenle karşılandığı kaydedilen yazıda, ABD lideri için dikkat çekici olmayan bir etkinlik programının hazırlandığı belirtilirken şu değerlendirmede bulunuldu: “Onu, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE liderlerinin de yer aldığı Körfez İşbirliği Konseyi’nin oldukça rutin bir toplantısı bekliyor. Konuk olarak Mısır, Irak ve Ürdün çağrıldı. Rusya’nın Ortadoğu’ya etkisindeki muazzam büyüme protokollere de yansıyor.”
Alman gazetecinin görüşüne göre, Putin ve Biden’i karşılamadaki fark, Suudi yönetiminin iki ülkeye yönelik tutumunu ve mevcut ihtilafta hangi tarafı tuttuğunu gösteriyor.