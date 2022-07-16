https://tr.sputniknews.com/20220716/azerbaycan-disisleri-bakani-bayramov-ermeni-mevkidasi-mirzoyan-ile-gorustu-1058788816.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T21:14+0300
2022-07-16T21:14+0300
2022-07-16T21:14+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ararat mirzoyan
ceyhun bayramov
görüşme
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldığı ve Azerbaycan ve Ermenistan’ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.İki ülke arasındaki savaş sonrası, Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerde ilerleme sağlanmasına odaklanılması gerektiğini belirten Bayramov, bu bağlamda Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi başta olmak üzere Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü beyannamelerin tüm hükümlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Bakan Bayramov, ayrıca yaklaşık 4 bin kayıp Azerbaycanlının akıbetinin aydınlatılmasının önemine işaret etti.Bakanların ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.Görüşmenin sonunda Bayramov ve Mirzoyan, görüşmeyi organize ettiği için Gürcistan’a teşekkürlerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220713/turkiye-ermenistan-diyalogu-tamamen-yeni-yonde-gelisiyor-1058676087.html
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azerbaycan, ermenistan, ararat mirzoyan, ceyhun bayramov, görüşme
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldığı ve Azerbaycan ve Ermenistan’ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
İki ülke arasındaki savaş sonrası, Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerde ilerleme sağlanmasına odaklanılması gerektiğini belirten Bayramov, bu bağlamda Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi başta olmak üzere Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü beyannamelerin tüm hükümlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Bakan Bayramov, ayrıca yaklaşık 4 bin kayıp Azerbaycanlının akıbetinin aydınlatılmasının önemine işaret etti.
Bakanların ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.
Görüşmenin sonunda Bayramov ve Mirzoyan, görüşmeyi organize ettiği için Gürcistan’a teşekkürlerini iletti.