https://tr.sputniknews.com/20220716/bakan-kirisci-yozgat-cekerekte-konustu-kirsala-geri-donus-yapmak-zorundayiz-1058784863.html

Bakan Kirişci, Yozgat Çekerek'te konuştu: Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız

Bakan Kirişci, Yozgat Çekerek'te konuştu: Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalın önemine değinerek, “Rusya ve Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T18:05+0300

2022-07-16T18:05+0300

2022-07-16T18:05+0300

ekonomi

vahit kirişçi

tarım

kırsal kalkınma

yozgat

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ile Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen ‘Doğa ve Spor Festivali’ başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında dünyanın kalkınan ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini hatırlatarak, "Bizim hedeflerimiz var dedik, büyük hedeflerimiz var. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. İlk başta dünyanın kalkınan ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz var. Ara ara inişler, kalkışlar oluyor, bunlar sizi kesinlikle karamsarlığa itmesin. Biz daima yükselerek gideceğiz ve on ekonomi içerisinde inşallah hep birlikte yer alacağız. Biz 500 milyar dolar hedefini de yakalayacağız, ulaşacağız ama onun için Yozgat'ın üretmesi lazım. Türkiye’nin 81 ilinin üretmesi lazım” dedi. Kırsaldan kalkınmanın önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, “Rusya ve Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti” dedi. Bakan Kirişci, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda çok önemli desteklerimiz var. Biz istiyoruz ki. Hayat kırsalda tekrar devam etsin. Büyük kentlerde ulaşım, hava kirliliği, kentlerdeki çarpık yapılaşma pek çok konu aile içi bir takım problemler bunların hepsi maalesef yaşanmakta ve bunların hafifletilmesi için yine hükümet olarak çalışmalarımız hızla sürmektedir. Ama biz tarımsal üretim adına ormancılıkta ilgili faaliyetlerimiz adına mutlak surette kırsala geri dönüş yapmak zorundayız. Çünkü pandemi öncesinde bunu gösterdi. Bu ülkede ben üreticiyim demekten veyahut da babasının annesinin bu faaliyetlerde bulunuyor olmasından hicap duyup imtina eden bunu zikre etmeyen kardeşlerimiz artık gönül rahatlığıyla biz çiftçiyiz çiftçi bir ailenin çocuğuyuz. Biz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz noktasına gelmiştir.” şeklinde konuştu.

yozgat

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vahit kirişçi, tarım, kırsal kalkınma, yozgat