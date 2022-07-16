Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220716/barcelona-robert-lewandowski-transferini-acikladi-1058789112.html
Barcelona, Robert Lewandowski transferini açıkladı
Barcelona, Robert Lewandowski transferini açıkladı
İspanya'nın Barcelona kulübü, Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski'nin transferi için Almanya ekibi Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T21:20+0300
2022-07-16T21:20+0300
spor
robert lewandowski
barcelona
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058788955_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_b549dac2e9c9890cee5606d62a523917.jpg
Barcelona, 33 yaşındaki Lewandowski'nin sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağını duyurdu.Almanya basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Almanya Ligi (Bundesliga), 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220530/lewandowski-bayern-munih-kariyerim-bitti-1056824629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058788955_71:0:1062:743_1920x0_80_0_0_65434a8174f3db58a9a56bedc883b37f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robert lewandowski, barcelona, transfer

Barcelona, Robert Lewandowski transferini açıkladı

21:20 16.07.2022
© AFP 2022 / RONNY HARTMANNRobert Lewandowski
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / RONNY HARTMANN
Abone olTelegram
İspanya'nın Barcelona kulübü, Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski'nin transferi için Almanya ekibi Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Barcelona, 33 yaşındaki Lewandowski'nin sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Almanya basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Almanya Ligi (Bundesliga), 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.
Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
SPOR
Lewandowski: Bayern Münih kariyerim bitti
30 Mayıs, 21:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала