https://tr.sputniknews.com/20220716/batmanda-hastane-gorevlilerine-saldiran-kisi-tutuklandi-1058773549.html

Batman'da hastane görevlilerine saldıran kişi tutuklandı

Batman'da hastane görevlilerine saldıran kişi tutuklandı

Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde görevlilerle hasta yakınları arasında tartışma çıkmıştı. Hasta yakınlarında biri, görevlilere bıçakla saldırmıştı... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T00:44+0300

2022-07-16T00:44+0300

2022-07-16T00:44+0300

yaşam

batman

hastane

tutuklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıyı hatırlattı.Koca, "Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.Batman'daki devlet hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşanmış, güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapıya yaslanarak kendilerini korumaya çalışmıştı.

batman

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batman, hastane, tutuklama