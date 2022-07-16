https://tr.sputniknews.com/20220716/batmanda-hastane-gorevlilerine-saldiran-kisi-tutuklandi-1058773549.html
Batman'da hastane görevlilerine saldıran kişi tutuklandı
Batman'da hastane görevlilerine saldıran kişi tutuklandı
Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde görevlilerle hasta yakınları arasında tartışma çıkmıştı. Hasta yakınlarında biri, görevlilere bıçakla saldırmıştı... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T00:44+0300
2022-07-16T00:44+0300
2022-07-16T00:44+0300
yaşam
batman
hastane
tutuklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıyı hatırlattı.Koca, "Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.Batman'daki devlet hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşanmış, güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapıya yaslanarak kendilerini korumaya çalışmıştı.
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batman, hastane, tutuklama
Batman'da hastane görevlilerine saldıran kişi tutuklandı
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Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde görevlilerle hasta yakınları arasında tartışma çıkmıştı. Hasta yakınlarında biri, görevlilere bıçakla saldırmıştı. Saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan kişi tutuklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıyı hatırlattı.
Koca, "Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.
Batman'daki devlet hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşanmış, güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapıya yaslanarak kendilerini korumaya çalışmıştı.