https://tr.sputniknews.com/20220716/biden-prens-bin-selmana-kasikci-cinayetinden-sorumlu-oldugunu-soyledim-1058778486.html

Biden: Prens bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledim

Biden: Prens bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledim

ABD Başkanı Joe Biden, Prens bin Selman ile görüşmesinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T09:51+0300

2022-07-16T09:51+0300

2022-07-16T09:51+0300

dünya

joe biden

abd

suudi arabistan

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

cemal kaşıkçı

cemal kaşıkçı cinayeti

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ABD Başkanı Joe Biden, Prens bin Selman ile görüşmesinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu söylediğini belirtti.ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.Biden, "Görüşmede görüşümü belirttim ve çok net bir şekilde ABD Başkanı'nın insan hakları konusunda sessiz kalmaması gerektiğini söyledim. Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu düşündüğümü söyledim" dedi.Biden, bin Selman'ın da kendisine olayın sorumlusu olmadığını ve sorumlular hakkında gerekli adımları attığını söylediğini ifade etti.

suudi arabistan

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joe biden, abd, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), cemal kaşıkçı, cemal kaşıkçı cinayeti