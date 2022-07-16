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Biden: Prens bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledim
Biden: Prens bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledim
ABD Başkanı Joe Biden, Prens bin Selman ile görüşmesinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T09:51+0300
2022-07-16T09:51+0300
dünya
joe biden
abd
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
cemal kaşıkçı
cemal kaşıkçı cinayeti
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ABD Başkanı Joe Biden, Prens bin Selman ile görüşmesinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu söylediğini belirtti.ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.Biden, "Görüşmede görüşümü belirttim ve çok net bir şekilde ABD Başkanı'nın insan hakları konusunda sessiz kalmaması gerektiğini söyledim. Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu düşündüğümü söyledim" dedi.Biden, bin Selman'ın da kendisine olayın sorumlusu olmadığını ve sorumlular hakkında gerekli adımları attığını söylediğini ifade etti.
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joe biden, abd, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), cemal kaşıkçı, cemal kaşıkçı cinayeti

Biden: Prens bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledim

09:51 16.07.2022
© AAABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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ABD Başkanı Joe Biden, Prens bin Selman ile görüşmesinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu söylediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Prens bin Selman ile görüşmesinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Biden, "Görüşmede görüşümü belirttim ve çok net bir şekilde ABD Başkanı'nın insan hakları konusunda sessiz kalmaması gerektiğini söyledim. Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu düşündüğümü söyledim" dedi.

Biden, bin Selman'ın da kendisine olayın sorumlusu olmadığını ve sorumlular hakkında gerekli adımları attığını söylediğini ifade etti.
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