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https://tr.sputniknews.com/20220716/bitcoinde-kayiplar-yuzde-70i-asti-1058780831.html
Bitcoin'de kayıplar yüzde 70'i aştı
Bitcoin'de kayıplar yüzde 70'i aştı
Kasım 2021'den bu yana Bitcoin’de yaşanan kayıp yüzde 70’i aşmış durumda. Alt coin'lerde durum daha da kötü. Her tepki çıkışı ‘toparlanma başlıyor’ umutlarını... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:07+0300
2022-07-16T12:07+0300
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Başta ABD olmak üzere birçok ülke merkez bankası 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları ile mücadele ediyor. Çarşamba günü ABD’de haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde geldi.Yüzde 99 gerileyen çok sayıda coin varGeçen kasım ayında 69 bin dolar sınırına kadar çıkan kriptonun amiral gemisi Bitcoin, 18 bin doların altını görerek yüzde 70’in üzerinde geri çekilme kaydetti. Alt coinlerde ise kayıp daha büyük. Zirvesine göre yüzde 99 gerileyen çok sayıda coin var.Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre; faiz artırımlarının sürdüğü bir ortamda riskli varlıklarda yaşanacak olası yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Faiz artırımlarının sonuna gelindiği ya da bittiği, ekonomik durgunluğu tersine çevirecek adımların konuşulmaya başladığını bir ortamda kripto paralar gibi riskli varlıklara ilgi yeniden artmaya başlayabilir.Düşüş etkisi sürebilirBitcoin’e uzun vadeli bakıldığında hala2019 Ocak ayında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Bu trendin destek noktası önümüzdeki hafta için 16 bin 200 dolarlı seviyelere denk geliyor.Bunun yanında son 5 haftadır 19-20 dolar bandı üzerinde kalma çabası dikkat çekiyor. Bu teknik açıdan paritenin bu seviyeleri destek bölgesi yapma isteğini gösteren bir gösterge. Ancak parite hala 2022 Nisan ayının ilk haftasında başlattığı düşüş trend çizgisinin etkisi altında. Bu sebeple kısa vadeli olarak paritenin düşüş trend çizgisinin etkisi altında olduğu unutulmamalı.Önümüzdeki hafta için bu trendin direnç noktası 21 bin 200-21 bin 300 dolar bandına denk geliyor. Bu bandın hacimli bir şekilde kırılması paritenin 27 bin-28 bin dolarlı seviyelere doğru ivmelenmesini sağlayabilir. Ancak parite şu anda kısa vadeli olarak düşüş trend çizgisinin etkisi altında.Bu trend çizgisinin etkisini devam ettirmesi 19 bin-20 bin dolar bandının altında kapanış yapılma riskini masada tutuyor. Böyle bir senaryo 18 bin 500-19 bin dolar bandı ile beraber 17 bin 600 dolar seviyesi ara destek bölgeleri olmak üzere öncelikle 16 bin 200 sonrasında da ise 12 bin 500 dolar riskinin devam ettiğini gösteriyor.
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bitcoin, bitcoin classic (btc), düşüş, kriz, kripto para

Bitcoin'de kayıplar yüzde 70'i aştı

12:07 16.07.2022
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Kasım 2021'den bu yana Bitcoin’de yaşanan kayıp yüzde 70’i aşmış durumda. Alt coin'lerde durum daha da kötü. Her tepki çıkışı ‘toparlanma başlıyor’ umutlarını yeşertse de, yeniden satış baskısı ile karşılaşılıyor.
Başta ABD olmak üzere birçok ülke merkez bankası 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları ile mücadele ediyor. Çarşamba günü ABD’de haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Yüzde 99 gerileyen çok sayıda coin var

Geçen kasım ayında 69 bin dolar sınırına kadar çıkan kriptonun amiral gemisi Bitcoin, 18 bin doların altını görerek yüzde 70’in üzerinde geri çekilme kaydetti. Alt coinlerde ise kayıp daha büyük. Zirvesine göre yüzde 99 gerileyen çok sayıda coin var.
Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre; faiz artırımlarının sürdüğü bir ortamda riskli varlıklarda yaşanacak olası yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Faiz artırımlarının sonuna gelindiği ya da bittiği, ekonomik durgunluğu tersine çevirecek adımların konuşulmaya başladığını bir ortamda kripto paralar gibi riskli varlıklara ilgi yeniden artmaya başlayabilir.

Düşüş etkisi sürebilir

Bitcoin’e uzun vadeli bakıldığında hala2019 Ocak ayında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Bu trendin destek noktası önümüzdeki hafta için 16 bin 200 dolarlı seviyelere denk geliyor.

Bunun yanında son 5 haftadır 19-20 dolar bandı üzerinde kalma çabası dikkat çekiyor. Bu teknik açıdan paritenin bu seviyeleri destek bölgesi yapma isteğini gösteren bir gösterge. Ancak parite hala 2022 Nisan ayının ilk haftasında başlattığı düşüş trend çizgisinin etkisi altında. Bu sebeple kısa vadeli olarak paritenin düşüş trend çizgisinin etkisi altında olduğu unutulmamalı.
Önümüzdeki hafta için bu trendin direnç noktası 21 bin 200-21 bin 300 dolar bandına denk geliyor. Bu bandın hacimli bir şekilde kırılması paritenin 27 bin-28 bin dolarlı seviyelere doğru ivmelenmesini sağlayabilir. Ancak parite şu anda kısa vadeli olarak düşüş trend çizgisinin etkisi altında.

Bu trend çizgisinin etkisini devam ettirmesi 19 bin-20 bin dolar bandının altında kapanış yapılma riskini masada tutuyor. Böyle bir senaryo 18 bin 500-19 bin dolar bandı ile beraber 17 bin 600 dolar seviyesi ara destek bölgeleri olmak üzere öncelikle 16 bin 200 sonrasında da ise 12 bin 500 dolar riskinin devam ettiğini gösteriyor.
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