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Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı
Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı
Konya'da bir kimyagere, iş yerindeki yemekte yalnız bırakıldığı ve görev sınırı kapsamı dışında çalıştırıldığı gerekçesiyle tazminat ödenmesine karar verildi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T20:49+0300
2022-07-16T20:49+0300
türkiye
mobbing
konya
mahkeme
dava
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Bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T., mobbing'e maruz kaldığı ve iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Konya İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme davayı usulden reddetti.Ancak konu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İtirazı değerlendiren mahkeme kimyageri haklı buldu.Gerekçe olarak kimyagerin öğle yemeklerinde yalnız bırakılmasına da atıfta bulunuldu.Kimyagerin iş yerinde zihinsel ve ruhsal eylemlere maruz kaldığını belirtildi.Kimyagere, brüt kıdem tazminatının en yüksek faizle ödenmesine karar verildi.
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mobbing, konya, mahkeme, dava

Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı

20:49 16.07.2022
© AAOfis, memur, çalışan
Ofis, memur, çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Konya'da bir kimyagere, iş yerindeki yemekte yalnız bırakıldığı ve görev sınırı kapsamı dışında çalıştırıldığı gerekçesiyle tazminat ödenmesine karar verildi.
Bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T., mobbing'e maruz kaldığı ve iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Konya İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme davayı usulden reddetti.
Ancak konu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İtirazı değerlendiren mahkeme kimyageri haklı buldu.
Gerekçe olarak kimyagerin öğle yemeklerinde yalnız bırakılmasına da atıfta bulunuldu.
Kimyagerin iş yerinde zihinsel ve ruhsal eylemlere maruz kaldığını belirtildi.
Kimyagere, brüt kıdem tazminatının en yüksek faizle ödenmesine karar verildi.
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