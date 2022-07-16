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Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı

Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı

Konya'da bir kimyagere, iş yerindeki yemekte yalnız bırakıldığı ve görev sınırı kapsamı dışında çalıştırıldığı gerekçesiyle tazminat ödenmesine karar verildi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T20:49+0300

2022-07-16T20:49+0300

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türkiye

mobbing

konya

mahkeme

dava

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Bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T., mobbing'e maruz kaldığı ve iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Konya İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme davayı usulden reddetti.Ancak konu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İtirazı değerlendiren mahkeme kimyageri haklı buldu.Gerekçe olarak kimyagerin öğle yemeklerinde yalnız bırakılmasına da atıfta bulunuldu.Kimyagerin iş yerinde zihinsel ve ruhsal eylemlere maruz kaldığını belirtildi.Kimyagere, brüt kıdem tazminatının en yüksek faizle ödenmesine karar verildi.

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mobbing, konya, mahkeme, dava